Bambini e malanni stagionali: gli integratori naturali

Con l'inverno, crescono i malanni stagionali . Ma la colpa non è propriamente del freddo, quanto piuttosto degli sbalzi di temperatura e dei soggiorni prolungati in ambienti chiusi. Nei luoghi chiusi, soprattutto se affollati, si diffondono infatti virus e batteri con estrema facilità. Resta il fatto che, in inverno, il sistema immunitario dei bambini andrebbe tutelato e, nel caso, rinforzato. La prima cosa da fare è migliorare l'alimentazione puntando su vegetali di stagioni, crudi o a vapore, per fare il pieno di minerali e vitamine. Inoltre, è importante che i bambini giochino all'aria aperta anche quando fa freddo, quest'abitudine è in grado di rinforzarne le difese contro gli attacchi di virus e batteri. Per quanto riguarda gli integratori utili per mantenere in forma il sistema immunitario e combattere raffreddore , tosse e stati influenzali, la natura ci riserva piacevoli sorprese.

Bambini e malanni stagionali: gli integratori naturaliEchinacea - L'echinacea è un ottimo rimedio naturale contro i malanni di stagione, sia come prevenzione sia come cura d'urto. Per quanto riguarda i bambini, è preferibile scegliere integratori di echinacea appositamente formulati per i più piccoli. Solitamente, si tratta di formulazioni che contengono anche miele e altri additivi naturali che migliorano il gusto del preparato. L'echinacea è consigliata a partire dai tre anni di età del bambino.



Fermenti lattici - Il benessere del sistema immunitario dipende in gran parte dall'equilibrio dell'intestino. Quindi, ai cambi di stagione o quando il rischio di contagio virale aumenta, è consigliabile integrare l'alimentazione con cibi ricchi di fermenti lattici vivi e, nel caso, implementare con l'assunzione di specifici integratori.



Semi di lino - In caso di forte tosse, dopo aver escluso l'esistenza di patologie o sovrainfezioni a carico delle vie respiratorie, si può tamponare il fastidio grazie a impacchi di semi di lino. Si tratta d un rimedio "della nonna" molto efficace quando la tosse non lascia tregua, soprattutto di notte. Per preparare il cataplasma di semi di lino, è sufficienti metterli in ammollo e poi applicare la "pasta" ottenuta con un panno di cotone direttamente sul petto.



Oligoterapia - Per aiutare il sistema immunitario dei bambini a reagire contro infezioni e attacchi virali, può essere efficace l'oligoterapia. Nello specifico, sono consigliate integrazioni di rame e zinco. Questi oligoelementi vanno assunti ogni mattina, in pratiche fialette e per via sublinguale.



Vitamina C naturale - In inverno sono altresì raccomandate integrazioni di vitamina C, nel caso dei bambini meglio se di origine naturale quindi proveniente dagli alimenti freschissimi o da fonti vegetali come la rosa canina e il camu camu. Altrettanto prezioso è il ribes nero, un integratore dalle potenti proprietà antinfiammatorie (azione "cortison-like") e decongestionanti. Il ribes nero è molto utile in caso di raffreddore ma anche come rimedio preventivo contro gli stati influenzali.