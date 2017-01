Bambini e faccende di casa: coinvolgiamoli così

Bambini e faccende di casa: coinvolgiamoli cosìFare pulizia del superfluo - Non solo riordinare quotidianamente: i bimbi amano lo space clearing. Quando si chiede ai piccoli di casa di mettere in ordine i giocattoli utilizzati di solito ci si trova di fronte a musi e capricci. Anche perché a volte i giochi sono così tanti che manca lo spazio adatto a riporli e regna incontrastato un disordine che chiama nuovo disordine. Quindi, perché non coinvolgere i bambini in un bel repulisti generale, a metà tra l'emergenza e l'attitudine zen? Prima mossa: fornire loro sacchi per riporre i giochi rotti (da dividere a seconda del materiale) e borse per sistemare i giocattoli da regalare ai bimbi più piccoli o semplicemente da donare a chi non ne ha. La precisione e la capacità di sbarazzarsi del superfluo che possiedono i bambini, lasceranno esterrefatti mamma e papà.



A tavola con educazione - Educazione a tavola non significa soltanto restare seduti e mangiare con criterio, ma anche avere cura di cibo e stoviglie. Nonché evitare ogni forma di spreco. Quindi, potrebbe essere un'ottima idea far apparecchiare e sparecchiare i piccoli di casa. Se i bambini sono più di uno, stabilendo turni scritti nero su bianco. Inoltre, è bene insegnare ai bimbi a riporre eventuali avanzi negli appositi contenitori da mettere in frigorifero e poi riproporli al pasto successivo, anche rivisitati.



Addio polvere - Ai bambini piace passare l'aspirapolvere o la scopa elettrica. Sarà il rumore oppure la funzione in sé, ma l'aspirapolvere riscuote sempre un certo successo. Soprattutto tra i maschietti, in fondo sempre di un motore si tratta...Per questo tipo di incombenza, è importante che il bambino sia già grandicello e sempre supervisionato dall'adulto. Quindi, mai lasciare soli i bambini con elettrodomestici di questo tipo a portata di mano. Inoltre, è bene che l'aspirapolvere sia spento e acceso da mamma o papà.



Stendiamo il bucato - Stendibiancheria e mollette colorate: ai piccoli di casa piace anche stendere il bucato. Si può, dunque, chiedere ai bambini di svuotare la lavatrice e di stendere i panni anche autonomamente. Vietato, però, irritarsi per la biancheria arrotolata malamente sullo stendino. Con una buona spiegazione e un po' di pratica, i bimbi impareranno a stendere nel modo corretto: basta dar loro fiducia e la possibilità di sperimentare.