Bambini: come vincere la paura del buio

Raccontami una storia - La paura del buio è così frequente nei bambini che ormai in libreria è possibile scovare fiabe e storie ad hoc. Ovvero racconti che hanno come protagonisti bambini con la fobia del buio. E che, ovviamente, alla fine riescono a sconfiggere. Ma protagonista, a volte, è lo stesso buio che viene rappresentato in modo divertente e naturale proprio per sdrammatizzarne l'idea che possono essersi formati i bambini.



La luce - Uno dei modi più soft e diffusi per controllare e gestire la paura del buio nei bambini, è lasciare una lucina accesa tutta la notte. In commercio, si trovano luci create appositamente per accompagnare i bambini nel sonno in modo sereno e rassicurante. Spesso create con forme particolari (luna, stelle, orsetti), queste luci sono efficaci e possono essere lasciate accese per l'intera notte oppure spente una volta che il bambino abbia raggiunto una fase di sonno profondo.



Un amico da stringere - Un altro grande classico (spesso risolutivo) per la paura del buio nei bambini, è il pupazzo o l'oggetto del cuore da lasciare con il piccolo tutta la notte. Si tratta di un oggetto feticcio dall'azione calmante, che probabilmente accompagnerà il bambino per anni prima di essere abbandonato. Ma nessun problema: con i bambini non bisogna avere fretta, soprattutto quando si ha a che fare con emotività e paura. Piano piano, l'orsetto verrà lasciato in disparte dallo stesso bambino. Vietato fare paragoni con compagni di classe o amichetti.



La voce di mamma e papà - Quando i bambini hanno il terrore del buio, spesso vanno a dormire nel lettone di mamma e papà. Oppure, chiamano i genitori per farsi rassicurare. Quindi, far sentire la propria voce al bambino durante la notte, può essere la soluzione. Basterà, per un periodo, lasciare la porta delle stanze aperte e provare a rassicurare il piccolo a distanza. A volte possono essere sufficienti anche le voci provenienti dalla televisione o la musica in lontananza.



Incubi, che paura! - Se la paura del buio si associa anche a incubi ricorrenti, che pregiudicano la serenità e il riposo del bambino, è bene indagare. Infatti, potrebbero sussistere traumi rimossi o celati che impediscono al piccolo di trascorrere una notte serena. L'ideale è farsi aiutare in questo percorso da un esperto.