Avere un bambino: consigli economici

07:00 - L’arrivo di un bambino è sempre una grande gioia ma porta con sé anche grandi responsabilità e qualche sacrificio per i genitori. Ma mettendo in pratica qualche accortezza, si possono programmare e gestire bene le spese, per non ritrovarsi sul lastrico e per evitare di dover fare sacrifici non richiesti. Infatti, contrariamente a ciò che si dice e che si sente dire, si può avere un bambino anche senza dover accendere un mutuo.

Di solito quando la futura mamma si ritrova con un test di gravidanza positivo tra le mani, comincia a sentire l’esigenza incontrollabile di fare shopping per comprare le cose del bambino, vestiti prèmaman, arredi e oggetti di puericultura.



Per risparmiare, la prima cosa da fare è molto semplice: se non puoi permettertelo, non comprarlo. Basta fare un elenco delle cose che pensiamo serviranno e confrontarlo con una donna che è già diventata mamma. Smonterà almeno tre quarti della lista. I vestiti prèmaman possono essere sostituiti da normalissimi leggings di qualche taglia in più e semplici vestitini in maglina elasticizzata.



Per il bambino invece basteranno un paio di copertine e altrettanti lenzuolini per il lettino, un paio di confezioni di pannolini e due traverse. Tutto il resto non è assolutamente necessario e può essere preso in prestito da qualcuno o richiesto in regalo. La rete in questo aiuta: esistono su Facebook dei gruppi dal nome “te lo regalo se vieni a prendertelo” e si trovano in ogni provincia. Lì si possono reperire spesso un sacco di cose che alcune persone non vogliono gettare via, perché magari sono ancora nuove, e potrebbero ritrovare nuova vita nelle mani di qualcun altro che ne ha bisogno.



Ci sono cose, invece, di cui si può fare tranquillamente a meno. Importante per la salute di mamma e bambino, oltre che per il portafoglio, è la scelta dell’allattamento al seno. Il latte artificiale è molto costoso e non ha lo stesso potere nutrizionale del latte materno.



Riguardo a creme, cremine e detergenti, si possono sostituire con elementi naturali: per le irritazioni da pannolino l’olio d’oliva e l’aloe vera vanno benissimo; per il bagnetto si può usare l’amido di riso che si può preparare anche in casa e per l’igiene intima basta lavare il piccolo con acqua tiepida. Ci vuole praticità e occorre pensare con i piedi per terra tenendo conto di quanto verranno usati e sfruttati gli acquisti che verranno fatti. Basta un quaderno, una penna e qualche telefonata.