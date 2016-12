Autosvezzamento: di cosa si tratta?

Sembrano ormai molto lontani i tempi in cui il pediatra forniva alla mamma uno schema rigido di svezzamento , a partire dai quattro o cinque mesi di età del bebè . Si iniziava dall'assaggio di frutta , tassativamente omogeneizzata o comunque grattugiata finemente e si terminava con l'introduzione degli alimenti considerati a rischio allergia come, per esempio, i cibi contenenti glutine o la frutta secca. Il tutto, condito da una dose eccessiva di proteine animali : la presenza di carne nel menu dello svezzamento tradizionale, infatti, era pressoché quotidiana. Oggi, invece, si assiste a un doppio cambiamento: da una parte l'apporto nutrizionale muta a favore di una diminuzione del consumo di proteine animali e, dall'altra, prende sempre più piede quello che viene definito autosvezzamento . Ma di cosa si tratta? Nell'autosvezzamento, in breve, si lascia il bambino libero di assaggiare, manipolare e sperimentare tutti i cibi evitando rigidi schemi. Il piccolo mangia quello che c'è in tavola, ovviamente nei limiti del possibile. Vediamo insieme i vantaggi di questa pratica.

Un passaggio naturale - L'autosvezzamento, o alimentazione complementare a richiesta, è funzionale anche all'allattamento materno. Infatti, il consiglio dell'OMS è proprio quello di prolungare l'allattamento al seno esclusivo sino ai sei mesi di età del bambino, continuando poi se lo si desidera a oltranza anche a svezzamento iniziato. L'autosvezzamento è una forma di introduzione alimentare che non implica imposizioni né rigide scadenze, dunque si rivela un ottimo alleato per chi ha scelto di prolungare l'allattamento al seno a richiesta.



Percorso soggettivo - Lasciare al bambino la scelta di assaggiare e introdurre nuovi cibi nel suo menu quotidiano, permette di affidarsi proprio ai gusti del piccolo e di favorirne l'unicità. Tutto ciò favorisce un passaggio estremamente naturale e fisiologico dall'alimentazione a base di solo latte all'assaggio di alimenti da masticare e da manipolare. L'autosvezzamento si modula da sé a seconda dei bambini e dei loro personalissimi ritmi. Diventa, quindi, indispensabile imparare a osservare con attenzione il proprio bambino.



Favorisce l'autonomia - Uno dei maggiori benefici dell'autosvezzamento è proprio la possibilità di aumentare l'autonomia del bambino, favorendo anche lo sviluppo della cosiddetta manualità fine. Ovvero, il bimbo non viene imboccato e invitato a ingurgitare il cibo ma prende il cucchiaio (o usa le mani), mastica e si approccia autonomamente all'alimento proposto. Il piccolo impara, così, a maneggiare cucchiai e forchettine, a sentire come è fatto il cibo, ad annusarlo e a scoprire i propri gusti usando tutti e cinque i sensi.



Migliora il rapporto con il cibo - L'autosvezzamento, attraverso la promozione di autonomia e convivialità, favorisce l'instaurarsi di un rapporto sano e sereno con il cibo. Senza imposizioni e rigidi divieti, il piccolo scopre la nutrizione da sé. Il fatto di non essere imboccato passivamente dall'adulto, fa sì che l'approccio all'alimento sia una meravigliosa scoperta del cibo e di se stesso.