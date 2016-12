Arriva Babbo Natale, come parlarne ai bambini

La figura di Babbo Natale è decisamente fonte di numerosi dubbi per i genitori ma anche per gli educatori. Sono infatti molti i bambini che non ci credono più in età precoce ma, per fortuna, ci sono ancora tanti bimbi che continuano a confidare nell'esistenza di questo magico personaggio che tanto assomiglia a un nonno. Come parlare ai bambini di Babbo Natale? Archiviando razionalità e scetticismi tipici dell'adultità, raccontando una storia natalizia, disegnando insieme a loro l'uomo panciuto con la barba. Meglio evitare i Babbo Natale finti e travestimenti di parenti o amici: i più piccoli potrebbero restarne davvero delusi.

Crederci come se si fosse ancora bambini - Il Natale è un periodo magico proprio perché anche gli adulti possono tornare all'infanzia. Ed è esattamente questo lo stato d'animo ideale per parlare ai bambini di Babbo Natale. Come se ci si credesse ancora, con stupore e toni affascinati. Capita, quasi sempre, che i bimbi sottopongano i genitori a domande alquanto "scomode" in merito all'esistenza di Babbo Natale (come fa la slitta a volare, dove vive, perché non si fa vedere da nessuno oppure se tutti, ma proprio tutti, i bambini del mondo ricevono regali). Come rispondere sta, naturalmente, alla discrezione del genitore. C'è da dire, però, che è meglio puntare tutto sull'aspetto magico, evitando qualsiasi tentativo di razionalizzazione. Anche soltanto un dettaglio reale, infatti, potrebbe mandare in confusione i bambini.



La storia di Babbo Natale - Se si difetta un po' di fantasia e immaginazione, di fronte alle domande dei più piccoli si può sfoderare la classica storia di Babbo Natale. Basterà, in questo caso, dotarsi di uno degli innumerevoli libri pensati per i bambini sul Natale, sugli elfi e sulle renne volanti. Indispensabile è creare l'atmosfera ideale ovvero musica natalizia, decorazioni e tanto tempo tutto da dedicare a loro.



Un disegno per Babbo Natale - Se i bambini sono molto piccoli, al posto della lettura di un libro, si può intraprendere la strada del disegno. In questo modo, sarà anche possibile capire come i piccoli vedono Babbo Natale e quale stato d'animo associano al periodo. Per farli divertire, è bene disegnare insieme a loro mettendo al centro della stanza un foglio bianco molto grande e tantissimi pennarelli colorati, colla, glitter e pezzetti di stoffa per animare i personaggi natalizi.



Evita i travestimenti - Sono molti i nonni o gli zii che decidono di stupire i bambini travestendosi da Babbo Natale, la sera della vigilia. Questo tipo di gioco può risultare forse più divertente per l'adulto che per il bambino. Quest'ultimo, infatti, è facile resti deluso dall'inevitabile scoperta che sotto le spoglie di Babbo Natale si nasconda un parente o un amico. Diciamo che questa sorpresa, ovviamente pensata in buona fede, potrebbe sottrarre un pizzico di magia alla figura di Babbo Natale.