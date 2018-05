Arredo: quando il nero in cucina diventa eleganza

La cucina è in assoluto l'ambiente principe della nostra abitazione , quello in cui trascorriamo più tempo, in cui ci ritroviamo per gli appuntamenti importanti della giornata : colazione, pranzo e cena. Il nero da sempre è il colore dell'eleganza , ma se lo si è usato tanto per il soggiorno e la camera da letto, da oggi trova nuova vitalità anche in cucina. Vediamo insieme le proposte di design più eleganti e che regalano un aspetto sofisticato senza sottrarre nulla alla vocazione conviviale di una stanza che vuole essere sempre protagonista .

Che si tratti di un dettaglio o dell'intera cucina, una cosa è certa: il nero la fa da padrone.

Del resto, un non colore così elegante non può, né deve, rimanere relegato a divani e poltrone, in pelle o tessuto, o ai letti, non importa se in ferro battuto o tessili.



Il nero si ripresenta con la tutta la sua innegabile forza nell'ambiente domestico per eccellenza e lo fa dandosi l'importanza che merita.

Piacciono le cucine interamente nere, magari in una nuance graffite che rende meno drammatico l'ambiente; non mancano gli abbinamenti al rovere o al bianco, per contrasti dal fascino indiscutibile.



Chi vuole, può azzardare pavimenti a grandi piastrelle nere, per poi risolvere con blocchi cucina di colore contrastante a rendere il tutto assolutamente glamour; sono più discreti i toni del legno abbinati magari ad ampie finestrature che offrono profondità senza soluzione di continuità con l'esterno.



Nei dettagli il nero ritorna affermando la sua innegabile ricercatezza: che si tratti di piatti per una chi ama apparecchiare con stoviglie e servizi dal sapore sofisticato, delle sedie che regalano ai tavoli di legno un'aria dall'eleganza senza tempo, agli elettrodomestici più moderni dalle linee retrò, che si fanno protagonisti nelle cucine dalle tendenze di design.



Se poi non temiamo l'eccesso, il total black offre uno spunto davvero molto raffinato: per molti, ma non per tutti forse. Tuttavia chi può, osi: il successo sarà assicurato.