Arredo: i pavimenti di tendenza per la casa

E' in fondo alle pareti , ma non per questo è meno importante: il pavimento di casa è sempe al centro dell'attenzione. E siccome è la prima cosa da tenere in considerazione quando si arreda un'abitazione, ed è anche difficile da cambiare una volta arredati gli ambienti , vale la pena di dare un'occhiata alle ultime tendenze del design per ispirarsi e semmai iniziare a progettare i prossimi eventuali lavori di ristrutturazione o di ultimazione dell'appartamento.

Pavimento: importante, anzi, importantissimo: condiziona irrimediabilmente l'arredamento e la scelta di infissi, tessuti e anche colori delle pareti. Una volta posato è quasi impossibile cambiarlo a meno di rivoluzionare l'intera abitazione.

Ecco perché vale la pena di guardare qua e là per trarre idee e spunti cui ispirarsi e iniziare a dare nuova vita alla nostra casa (o a completarla se è nuova!).



Parquet: davvero Intramontabile, il parquet è un classico che non conosce oblio. Le liste di legno, che regalano eguale eleganza tanto nelle case del Nord quanto ai Tropici senza distinzione, ha seguito di buon grado le mode che si sono susseguite nel corso degli anni. Favoloso e intarsiato nelle abitazioni aristocratiche, il pavimento di legno è a semplici listoni grezzi nelle case più modeste, poi con disegni geometrici a spina di pesce negli anni sessanta e nuovamente a listoni, ma questa volta regolari e posati ad arte, nelle dimore più moderne e design addicted. Il parquet si apprezza nei toni del naturali rovere, oppure sbiancato, in teak o anche in ciliegio per tonalità calde che ammiccano ai toni dell'autunno. Ideale per il living e le stanze da letto, oggi viene suggerito anche per ambienti umidi come bagno e cucina, previo apposito trattamento. Incantevole, sempre.



Piastrelle: la piastrella torna di gran moda purché ammiccante ai disegni e mode degli inizi del secolo. Un déjà-vu che piace e che ritrova tutto il suo sapore di antico e ricercato. Ecco dunque la ricerca di materiali di recupero o di maioliche che riprendono, con estrema fedeltà, i motivi del primo novecento. Per intenditori.



Cemento: insospettabilmente caldo al tatto, il cemento, sdoganato da semplice pavimento per loft modernissimi, trova estimatori anche tra coloro che non amano azzardare e che prediligono arredi senza tempo. Versatile e perfetto per case ove i piccoli possono giocare senza timore di combinare qualche guaio, è bellissimo in tutte le tonalità che vanno dal nero al bianco, grigi inclusi.Da provare.