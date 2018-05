Arredo: far sembrare più grandi le stanze si può, ecco come Istockphoto 1 di 19 Istockphoto 2 di 19 Istockphoto 3 di 19 Istockphoto 4 di 19 Istockphoto 5 di 19 Istockphoto 6 di 19 Istockphoto 7 di 19 Istockphoto 8 di 19 Istockphoto 9 di 19 Istockphoto 10 di 19 Istockphoto 11 di 19 Istockphoto 12 di 19 Istockphoto 13 di 19 Istockphoto 14 di 19 Istockphoto 15 di 19 Istockphoto 16 di 19 Istockphoto 17 di 19 Istockphoto 18 di 19 Istockphoto 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Specchio delle mie brame: non si tratta certo una novità. Lo specchio, non proprio come quello di stagno, ma in forma di lastre metalliche super lucide, era utilizzato fin dagli antichi Egizi per portare la luce all'interno delle piramidi. In arredamento questo magico accessorio si rivela straordinariamente utile per creare un effetto trompe-l’oeil sulle pareti, uno "sfondamento" quasi si tratti una sorta di passaggio, e rende la stanza infinitamente più luminosa. Insomma, stiamo parlando di un vero must have dall'indiscussa utilità e che può essere - perché no? - anche di recupero. Uno specchio sta bene ovunque e con qualsiasi scelta di arredo. Meglio abbondare: del resto l'investimento è minimo e l'effetto è sorprendente.



Bianco neve: anche in questo caso, non sorprende certo sapere che i toni chiari rendono gli ambienti estremamente più ariosi e ampi. Se la nostra casa non è molto grande, non possiamo permetterci tonalità scure, che avrebbero come risultato quello di farci sentire i muri addosso. Il bianco in questi casi è sempre la scelta vincente: facile da abbinare a qualsiasi scelta di design, fa risparmiare anche in bolletta perché esalta la luce naturale. D'altra parte, secondo il famoso architetto statunitense Richard Meier il bianco è il migliore simbolo della modernità: e a noi essere al passo coi tempi certo non dispiace!



Sempre ai tuoi piedi: il tappeto è un altro oggetto del quale non dovremmo fare a meno se desideriamo organizzare gli ambienti di una casa di dimensioni contenute. Il tappeto delimita gli spazi e ne sottolinea la funzione: davanti al divano sancisce la zona conversazione, in mezzo alla stanza dei bambini è il luogo dei giochi, tra living e cucina costituisce una cesura tra le differenti funzioni del soggiorno. I tappeti moderni poi oggi si trovano a prezzi davvero molto convenienti e può essere divertente giocare con i colori dei tessuti per dare un'aria di novità alla casa. In fondo basta così poco: un po' di fantasia e tanta voglia di stare bene. Semplice, no?