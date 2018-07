Arredo: dieci lettini da spiaggia per stendersi al sole Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sinuose: le sdraio più stilose sono quelle che morbidamente accolgono chi vi si adagia. I materiali ormai sono spesso sintetici, ma al tatto regalano morbidezza ed elasticità. Non passano comunque di moda quelle a liste di legno, materiale naturale che richiede un po' più di cura, ma che non smette di piacere.



In bambù: evocano spiagge da paradiso terrestre le sdraio che utilizzano il bambù. Semplici, ma tuttavia comode, si adattano ad ambienti esterni che non amano i contrasti con la natura circostante.



Classiche in legno: non passano mai di moda i lettini di legno a listelli. Pieghevoli e adattabili alla propria posizione, sono un must intramontabile.



In vimini con capotte: le sedute più lussuose sono dotate di parasole che protegge dai raggi del sole e dagli occhi indiscreti: per gli amanti della privacy e che dispongono di spazi adeguati.



Matrimoniali e con tende: il baldacchino rimane il top per chi immagina una vacanza all'insegna del lusso e del romanticismo.



Impilabili: comodi e tutto sommato abbastanza economici i prendisole in materiali sintetici, come plastiche di moderna generazione. Perfette per la piscina, non richiedono eccessiva manutenzione e fanno la loro bella figura se la scelta delle sedute premia i toni del blu.



Semplici ed eleganti: i lettini dal design più modermo fanno appello alla linearità delle forme. I materiali sono legni perlopiù sbiancati per contesti di ispirazione minimalista.



Con materassino: piacciono i lettini in legno scuro da abbinare a materassini blu acceso, a richiamare i colori del Mediterraneo e a garantire un riposo comodo e rilassante.



Modernissime: forme rotonde e materiali innovativi per le sedute più moderne. Da accompagnare a poltroncine o pouf, scelgono colori neutri come le tonalità dei grigi.



Adattabili: nascono dall'esperienza dei campeggiatori i lettini che si ispirano alla storica poltrona Sacco. Leggere e imbottite, si adattano a qualsiasi ambiente e a qualsiasi forma. Sono offerte in moltissime varianti di colore, non c'è che l'imbarazzo della scelta.