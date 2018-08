Arredo: cinque idee per rinnovare la casa d autunno

Arredo: cinque idee per rinnovare la casa dʼautunno Istockphoto 1 di 12 Istockphoto 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 Istockphoto 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'aria più fresca, le giornate che si accorciano nuovamente, ma soprattutto tanti nuovi propositi: cominciamo dai dettagli per restituire alla casa una dimensione più calda e dolce in linea con la stagione alle porte.



Il buongiorno si vede dal mattino: la prima colazione è un momento irrinunciabile e fondamentale anche per iniziare la giornata alla grande. Per cominciare quindi dedichiamo un po' del nostro budget a tovagliette dai toni delicati a richiamare le nuance delle foglie, tazze personalizzate o "vintage", bottiglie colorate per la spremuta o il latte e chi più ne ha, più ne metta!



Una finestra tutta nuova: come sapete, amo le tende. Si tratta di un dettaglio che fa sempre la differenza e che richiede un impegno economico davvero minimo. Se in estate la tendenza è quella di regalare leggerezza e frescura, in autunno si può virare verso un effetto più caldo e accogliente. Sì quindi alle tonalità calde e avvolgenti: verde bosco, marrone castagna, arancio come le foglie. Non c'è che da scegliere.



Una luce diversa: per un inizio luminoso, in autunno potremmo puntare su un nuovo lampadario. In commercio ce ne sono una infinità, mantenendo sotto controllo il portafoglio. L'unica accortezza: attenzione a non esagerare, il trash è sempre dietro l'angolo... mai dimenticarlo!



E adesso, buonanotte: a Settembre l'aria inizia a farsi più fresca e se di notte abbiamo qualche brivido possiamo ricorrere al copriletto. La biancheria appena acquistata fa sempre effetto novità e senza spendere grosse cifre possiamo rivestire il nostro letto richiamando i colori dell'autunno o sistemarci sul divano accoccolati dentro un morbido plaid. Parola d'ordine: dolcezza, sempre.



Brutti, ma buoni: ultimi, ma non meno importanti, sono i caloriferi: non un vero elemento di arredo, ma assolutamente indispensabili. Per evitare un aspetto trascurato e l'eccessiva polvere è consigliabile pulirli per bene prima che inizino a funzionare. Basta un accessorio specifico e della semplice acqua con del sapone. Una volta asciutto, il calorifero andrebbe levigato con un'apposita spatola e ridipinto con gli smalti dedicati. I colori? Ovviamente bianco per chi non ama l'esuberanza, nei colori della parete per mimetizzarlo con la stanza.