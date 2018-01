Arredo: bianco e nero, dettagli di design Istockphoto 1 di 25 Istockphoto 2 di 25 Istockphoto 3 di 25 Istockphoto 4 di 25 Istockphoto 5 di 25 Istockphoto 6 di 25 Istockphoto 7 di 25 Istockphoto 8 di 25 Istockphoto 9 di 25 Istockphoto 10 di 25 Istockphoto 11 di 25 Istockphoto 12 di 25 Istockphoto 13 di 25 Istockphoto 14 di 25 Istockphoto 15 di 25 Istockphoto 16 di 25 Istockphoto 17 di 25 Istockphoto 18 di 25 Istockphoto 19 di 25 Istockphoto 20 di 25 Istockphoto 21 di 25 Istockphoto 22 di 25 Istockphoto 23 di 25 Istockphoto 24 di 25 Istockphoto 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Se si teme un contesto troppo formale o altero possiamo stare tranquilli: il contrasto bianco-nero può essere divertente e giocoso e abbinato davvero a qualunque arredo e a qualsiasi ambiente domestico.



Aggiungi un posto a tavola: tra le ultime tendenze moda c'è sicuramente l'abbinamento bianco e nero per tovaglia, piatti e bicchieri. Inusuale e raffinato, per veri intenditori.



Viva la morbidezza: cuscini, cuscini, cuscini dappertutto, purchè bianchi e neri. Che siano righe, motivi geometrici o pois non importa: le stoffe sono tante e possiamo giocare senza porre limiti alla creatività.



Una luce diversa: le tende nere possono sembrare inquietanti, ma al contrario mettono in evidenza gli arredi e contrastano morbidamente con il colore delle pareti, qualunque esso sia. Per incorniciare le finestre e regalare al soggiorno una immediata atmosfera di design.



Arte antica: il mosaico, soprattutto giocato nella stanza da bagno, così come anche in cucina, è ricercato e molto elegante. Scegliamo il motivo che più ci piace, renderà attuale anche la toilette più classica.



Questione di dettagli: il nero è capace di stemperare anche la seduta dai colori più vivaci oppure tanta allegria se giocato con le righe. Perchè il design è questione di dettagli.



Grandi e piccini: il bianco e nero sono perfetti sia nella camera dei genitori che in quella dei bambini. Con tessuti e fantasie differenti sono adatte a chiunque e sempre, che si tratti ci copriletti, coperte, cuscini o tende per giocare agli indiani.



Verso il cielo: che dire di un lampadario dalla foggia vintage giocato nei toni del nero a contrasto con il bianco delle pareti o viceversa bianco su pareti scure? Bello, chic, senza tempo. Per chi ha il coraggio di osare.