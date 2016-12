Acquisti veramente utili quando è in arrivo un bebè

Una buona regola da seguire sarebbe quella di cominciare ad acquistare il corredino non prima del 7° mese: questo consente una stima più precisa del peso e maggiore certezza di acquistare le tutine della taglia giusta. Inoltre man mano che la gravidanza procede, parenti e amici cominceranno a fare regalini al piccolo in arrivo e il corredino potrebbe diventare troppo folto.



Nella scelta dei capi bisogna tener conto dei materiali con cui sono stati confezionati: devono essere atossici, anallergici, in fibre naturali (cotone, lino, seta) e possibilmente di colore chiaro che consente un lavaggio a temperature più alte e la possibilità di sterilizzazione. La parola d'ordine dovrà essere praticità e buon senso: no a elementi costrittivi e no, anche, a quantità smodate di vestitini perché il piccolo crescerà a vista d'occhio e avrà presto bisogno di nuovi indumenti più grandi.



Ora che il guardaroba del piccolo è ok, è necessario un mobile per riporlo: se si ha a disposizione una camera riservata al piccolo si potrebbe optare per armadio e fasciatoio-cassettiera, altrimenti come fasciatoio va benissimo un asciugamano sul lettone e il bebè sarà anche più al sicuro dalle cadute accidentali. Se non si acquista il fasciatoio per il bagnetto si può optare per una vaschetta da viaggio gonfiabile che è economica e salva spazio.



La culla spesso è una di quelle spese da catalogare sotto la voce "superfluo". Ci potrà stare solo un paio di mesi e vi ritroverete con un ingombro in più. Per le prime settimane si potrà usare tanquillamente la carrozzina (con cuscino e materassino anti soffoco) per poi passare subito al lettino con le spondine regolabili in altezza. Per il trasporto in auto sarà necessario un seggiolino a ovetto e per le passeggiate vi servirà un passeggino e un marsupio, mei tai o fascia portabebè.



Per il resto, la maggior parte degli accessori di piccola puericultura sono utili ma non indispensabili: se allattate al seno non vi serve nulla se non una grossa quantità di coppette assorbi latte; se non allattate al seno invece, lo sterilizzatore può essere sostituito dalla bollitura, lo scaldabiberon dal microonde, il baby monitor non serve se avete una casa piccola etc. Se prima della nascita siete così fortunate da trovare delle offerte di pannolini anche on line, fate scorta. I neonati ne sporcano in media 7 al giorno