Viaggiare in gravidanza: precauzioni e consigli

07:00 - La gravidanza è un periodo impegnativo per il corpo e la mente della futura mamma. Un periodo di vacanza sarebbe quindi l'ideale per prendersi un po' cura di sé e staccare dalla routine di tutti i giorni. Ma per far sì che questo periodo si trasformi davvero un momento di relax bisogna partire preparate, con la consapevolezza che si è in due e che potrebbero esserci problemi di salute, anche nel caso di una gravidanza dal normale decorso. Ma in fondo, rispettare orari ed esigenze della neo-mamma e osservare alcune precauzioni può essere considerato come un allenamento per le future vacanze con un bebè al seguito!

Il momento ideale per una vacanza è il secondo trimestre, dove puoi avere maggior libertà di scelta tra le mete. A qualsiasi punto sia la gravidanza comunque è bene farsi visitare dal ginecologo prima della partenza e informarlo sulle prossime vacanze: ti darà tutti i consigli del caso. Generalmente non è controindicato viaggiare in aereo o in auto ma bisogna prestare attenzione ai viaggi lunghi che possono incrementare il rischio di trombosi e vene varicose. Problemi che già la gravidanza fisiologicamente porta con sé.



Bisogna quindi cercare di non stare sedute troppo a lungo e tenere sollevate le gambe per facilitare la circolazione sanguigna. In caso di spostamenti in aereo medio-lunghi meglio munirsi di calze contenitive. Ricordati che la gravidanza non ti esonera dall'uso della cintura di sicurezza: un'importante protezione per te e il tuo bambino. Esistono in commercio speciali cinture per l'auto: ti proteggono lasciando libero il pancione.



Tra le mete che puoi scegliere meglio evitare paesi che richiedono vaccinazioni o dove vi sia un alto rischio di contrarre infezioni intestinali pericolose per te e per il feto. La gravidanza è un periodo talmente breve nella vita di una donna: avrai sempre modo di volare per un viaggio esotico in un altro momento! Qualunque sia la destinazione accertati che ci sia una struttura ospedaliera facilmente raggiungibile per qualsiasi emergenza. A questo proposito è utile viaggiare con tutta la documentazione medica della gravidanza da mostrare allo specialista in caso di bisogno.



Infine presta qualche attenzione all'esposizione solare e al caldo. Quando sei incinta il sole e le elevate temperature possono metterti a rischio disidratazione e surriscaldamento. Un problema da non sottovalutare soprattutto nel primo trimestre: un colpo di calore può provocare danni cerebrali al feto.



Il sole inoltre può accentuare le normali problematiche che la gravidanza comporta: aumentano i problemi di varici e smagliature, la circolazione può risentirne e possono comparire sul viso delle antiestetiche macchie scure (cloasma gravidico). Quindi è d'obbligo usare una crema solare ad elevata protezione, non esporsi nelle ore centrali del giorno, idratarsi e rinfrescarsi il più possibile. Ora sei pronta per partire: relax e benessere saranno un toccasana per te e per il tuo pancione!