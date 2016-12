Sicurezza a scuola: i corsi per la disostruzione pediatrica

07:00 - I corsi per imparare le manovre di disostruzione pediatriche, come la manovra di Heimlich e di rianimazione, sono facoltativi nelle scuole e a discrezione del Dirigente Scolastico. Ma i dati di questi eventi sono drammatici: secondo l'Istat il 27% delle morti classificate come "accidentali" nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causato da inalazione di cibo o di corpi estranei. Tra gli under 4, l'inalazione di corpi estranei è addirittura la seconda causa di morte accidentale dopo gli incidenti stradali. Passando a fasce d'età più alte la percentuale scende (11,5% tra i 5 e i 9 anni e 4,7% tra 10 e 14 anni).

Non è solo il cibo a trasformarsi in killer per questi bambini, gli oggetti pericolosi sono davvero i più disparati: dalle pile del telecomando a monete e caramelle... i bambini molto piccoli "scoprono" il mondo anche attraverso la sperimentazione orale, è per questo motivo che cercano di conoscere gli oggetti portandoseli alla bocca. Addirittura all'Ospedale Bambino Gesù di Roma è stata appesa una bacheca "degli orrori" con le cose più strane che i chirurghi hanno trovato nelle pance dei bambini.



Per insegnare alle maestre e ai bambini le manovre per la disostruzione del cibo è stato promosso un progetto del ministero dell'Istruzione. La prima città a sperimentarlo è stata Bologna, con un corso che ha coinvolto trenta insegnanti di molte scuole. Alla giornata ha partecipato anche il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, che ne era stato uno dei promotori quando faceva il sottosegretario all'istruzione nel governo Letta. Anche la Croce Rossa Italiana è impegnata nella diffusione della conoscenza di queste semplici manovre salvavita, organizzando su tutto il territorio nazionale incontri informativi e corsi formativi specifici. Sul sito della Croce Rossa (cri.it) si trovano tutte le informazioni sul calendario degli eventi e l'iscrizione ai corsi di disostruzione.