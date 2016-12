Salone del Mobile: il design tra praticità e innovazione

07:00 - Grande successo per la 53esima edizione del Salone del Mobile di Milano che chiude con il 20% in più di visitatori rispetto allo scorso anno e con il 13% in più di operatori del settore presenti. Successo anche per il Fuorisalone: gli eventi che hanno affollato le vie della città. Tante le novità presentate alla fiera di Rho, per un mercato che è sempre più attento alle esigenze pratiche delle famiglie ma anche alla sostenibilità ambientale.

Il salvaspazio... di design - Se gli appartamenti sono sempre più "su misura", i designer si ingegnano a trovare soluzioni belle e minimal. Come i contenitori in stile giapponese: un sistema di scatole a vista, disposte lungo le mensole per sfruttare tutto lo spazio in altezza. O la cucina a colonna, che si sviluppa in altezza come un totem: forno a microonde, cappa, lavastoviglie, dispensa, piastre a induzione, lavabo e tre piani di lavoro in una colonna 70x70! Compreso un mini orto domestico! Innovativa anche la cappa integrata alla parete che occupa pochissimo spazio o quella a scomparsa: quando non serve sparisce nel controsoffitto. Giocano un ruolo importante anche i materiali sempre più all'avanguardia che garantiscono spessori minimi.



La casa dal cuore ecologico - Per gli amanti del green c'è solo l'imbarazzo della scelta: la lavastoviglie che contiene un minerale che assorbe l'umidità consente di avere brevi tempi di asciugatura con un notevole risparmio di energia. Il forno del futuro combina cottura tradizionale con quella a vapore per una cucina più sana ed ecologica. Il frigorifero ha la doppia porta: una esterna per i cibi che si usano tutti i giorni, una interna per quelli usati meno spesso. I rubinetti stabiliscono nuovi standard di consumi: 3,5 litri di acqua al minuto grazie al particolare diffusore. Sono stati presentati anche dei metodi innovativi per eliminare, o ridurre, l'uso del frigorifero! Come un marchingegno che funziona grazie al processo di refrigerazione per evaporazione dei materiali porosi, terracotta e ceramica... in pratica un frigorifero senza corrente, progettato da una ricercatrice italiana alla Nasa! Da un designer coreano invece arriva l'idea di disporre gli alimenti in mensole e vaschette che sfruttano i principi di conservazione dei cibi legati ai concetti di chimica e biologia per prolungarne la freschezza anche fuori dal frigorifero. Infine, se si ama consumare ortaggi appena colti, possiamo tenere una serra domestica adatta a coltivare piante e ortaggi in casa.

Il riciclo è sempre più creativo - Ingegnarsi a riciclare i materiali che vengono buttati sembra essere l'imperativo per i designer del futuro. Ecco allora che potremo avere nelle nostre case il pouf fatto da scarti della gomma avanzata dalla lavorazione delle borse. Arredare l'intera casa con il cartone riciclato: tavoli, sedute, librerie, lampade da terra! I sacchetti di plastica usati, lavorati con una tecnica simile all'uncinetto, diventano pouf e cuscini. La gamma dei materiali usati che si possono riciclare nell'arredamento è sempre più vasta: sughero, trucioli di resina, fibra di banana.



La tecnologia per una casa più sicura - Cartone riciclato e orto domestico non precludono un'attenzione alle nuove tecnologie. Come una semplice app governabile da smartphone o tablet che ci consente di controllare a distanza il rilevamento di fumi, gas, incendi e allagamenti, attivando automaticamente il piano di emergenza. Oppure gli elettrodomestici dai comandi touch o il bagno che si trasforma in una Spa.