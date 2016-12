Rinnova la casa in autunno

07:00 - Le prime giornate fredde si fanno sentire, le ore di luce si accorciano... la stagione autunnale non è però per forza sinonimo di malinconia. Può trasformarsi in un'occasione per apportare piccole modifiche alla tua casa, per renderla ancora più accogliente e non farti rimpiangere troppo le ore di luce e caldo passate all'aperto. Dai colori, ai tessuti, alle piccole manutenzioni, fino alle piante adatte alla stagione, ci sono mille modi per adattare la casa all'autunno e trasformarla in un nido comodo e adatto alle lunghe ore invernali.

I colori che donano alla casa una calda atmosfera autunnale sono tutti quelli delle foglie che cambiano sfumature in questa stagione: giallo, ocra, rosso mattone, prugna e tutti i colori della terra. Ai colori classici si può aggiungere qualche elemento verde acido o salvia, per un abbinamento molto raffinato. Se devi ridipingere casa o anche solo una parete questo è il momento giusto: la temperatura è ideale per arieggiare e far asciugare velocemente la pittura. Se aspetti troppo puoi rischiare che il freddo ti costringa ad aspettare la primavera. Soprattutto se in casa ci sono piccoli problemi di muffa, meglio agire subito per non peggiorare il problema con il freddo e l'umido.



Se la tua casa non necessita di imbiancature o interventi impegnativi, puoi abbinare i colori dell'autunno ai tessuti: tende, copridivani, biancheria di letti e bagno, coprisedie. Una tenda gialla scalda immediatamente l'ambiente e amplifica la luce dei raggi solari, un morbido plaid ocra o arancio è il complemento ideale per il divano. Anche i tappeti concorrono all'idea di "nido invernale": se in estate sembrano scaldare eccessivamente la casa, ora contribuiscono ad aumentare la sensazione di ovattato tepore.



Ti diletti con il fai da te? Puoi sfruttare gli elementi dell'autunno per creare piccole decorazioni come centrotavola o quadretti. Foglie secche conservate nella carta cerata, pigne, rami di bacche, zucche decorative, castagne sono facilmente reperibili e aggiungono un tocco di naturalità autunnale alla casa. Semplici contenitori di vetro o centrotavola riempiti di frutta secca sono belli da vedere e decorano con semplicità.



Anche il verde autunnale può dare grandi soddisfazioni: ciclamini, erica, narcisi autunnali, o coloratissimi celosia ravvivano balconi e davanzali. Se ami i fiori questo è anche il momento per piantare alcune specie di bulbi: iris, tulipani, giacinti e muscari vanno interrati ora per godere di una splendida fioritura in primavera. Predisponi invece un posto in casa per accogliere le piante che temono il freddo, comprese le erbe aromatiche. Un angolo verde dona un tocco di natura all'ambiente.