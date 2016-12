Quando i genitori vanno in vacanza separati

07:00 - L’arrivo dell’estate è un momento particolare per ogni famiglia. Sempre tanto attesa, dovrebbe essere la stagione più rilassante dell’anno ma spesso, a causa delle scuole chiuse e della conseguente gestione problematica dei bambini (nel caso di genitori che lavorano entrambi), si trasforma in un periodo di stress al pari delle altre stagioni. Quindi più di ogni altro momento si sognano ferie e i viaggi rilassanti.

Speso però i sogni di entrambi i partner non coincidono. Cosa succede quando uno dei due propone le vacanze separate? E come la vivono i bambini?



Sono molti gli studi e gli psicologi che sostengono che le vacanze separate aiutino a ravvivare la vita di coppia permettendo a ognuno di coltivare le proprie passioni, che non sempre coincidono - anzi spesso, per la teoria dei poli opposti, sono agli antipodi. Vista da questo punto di vista, l’idea delle vacanze separate non risulta poi così sconvolgente. In fondo la coppia è formata da due individui singoli che comunque hanno bisogno del proprio spazio. Non parliamo di genitori che per lavoro o cause di forza maggiore sono costretti a fare le vacanze separate, ma di coloro che scelgono liberamente. E i bambini? A chi toccano?



Magari sarebbe il caso che stessero con il genitore che normalmente passa meno tempo con loro. Le vacanze da solo con i bambini gli consentiranno di vivere un’occasione unica di conoscenza. I bambini sapranno creare nuove relazioni esclusive con un genitore con cui di solito non si hanno momenti da condividere e che costruiranno i loro ricordi. Facendo vivere loro una vacanza serena e illustrando il perché della scelta fatta dai genitori, non sarà altro che un modo originale di regalargli una mentalità più elastica e aperta. Quindi, a patto che le vacanze separate non siano una scusa per vivere situazioni che possono ledere la serenità della coppia, potrebbe essere un’esperienza che valga la pena di essere vissuta. Al vostro ritorno però, progettate un week end in famiglia o dei giorni da passare tutti insieme in tranquillità. Saranno dei momenti che avranno tutto un altro sapore.