Mamme e tecnologia: un binomio sempre più vincente

07:00 - Essere mamma e lavoratrice oggi è sempre più complicato, gli impegni si moltiplicano e il tempo residuo per se stesse è ridotto ai minimi termini. Ma nelle difficoltà si aguzza l'ingegno: così le mamme hanno capito che affidarsi alla tecnologia, a Internet in particolare, può aiutarle là dove non riuscirebbero ad arrivare con le loro forze. Negli Stati Uniti, da una ricerca di Forbes, è emerso che il 70% delle donne pensa che la tecnologia le aiuta ad essere mamme migliori!

Anche in Europa si segue il trend della mamma tecnologica. Secondo una ricerca della European Interactive Advertising Association (EIAA) il 62% delle mamme con figli minori accede regolarmente a Internet, con una crescita del 9% rispetto a qualche anno prima. Ma quali informazioni cercano principalmente le mamme? I siti che parlano di bambini prima di tutto: le visite sono aumentate di quasi il 50% rispetto al 2005! Le mamme cercano informazioni ma anche il confronto, come se il virtuale fosse diventato il gruppetto di amiche che si scambiano confidenze, moltiplicato quasi all'infinito.



Oggi per socializzare le mamme italiane usano i social media in modo massiccio: il 64% di loro condivide in Rete le foto e gli aggiornamenti che riguardano i figli. La percentuale sale al 71% se il piccolo ha meno di 2 anni (dati Nielsen). Si evince il bisogno di condividere le esperienze con altre mamme, confrontarsi sulle problematiche che i bambini o la gravidanza comportano. La società è cambiata e il ruolo attivo che avevano nonne e zie nelle generazioni passate oggi viene sopperito dall'amica conosciuta in Rete.



Oltre a opinioni e consigli, le mamme usano Internet anche per attività più pratiche come gli acquisti online. Dai dati Nielsen emerge che l'80% compra beni alimentari e di abbigliamento per tutta la famiglia. Il 40% si affida all'online banking per la gestione delle utenze telefoniche e il pagamento di luce e gas, risparmiando il tempo delle lunghe code agli sportelli. Il 30% fa anche acquisti più "futili": complementi d'arredo, viaggi e gadget tecnologici. In generale le mamme italiane acquistano online più delle donne senza figli. Presumibilmente non solo per mancanza di tempo ma anche perché andare per negozi con i pargoli al seguito può essere una missione molto difficile!