I disegni dei bambini rivelano la loro intelligenza?

07:00 - Saper disegnare precocemente può essere indice di intelligenza? E ancora: esiste il gene del disegno? Sono queste le domande alle quali il Centro di Psichiatria Genetica e dello Sviluppo del King's College di Londra ha cercato di dare delle risposte, basandosi sui dati di una ricerca effettuata su 15.504 bambini e durata 10 anni.

I bambini analizzati sono tutti coppie di gemelli di 4 anni, compresi omozigoti ed eterozigoti, questo per verificare l'esistenza di un legame tra geni e capacità di disegnare. Ai gemelli è stato chiesto di disegnare un bambino e successivamente sono stati sottoposti ad altri tipi di test per valutare la loro intelligenza cognitiva. Il test del Disegno della Figura Umana non è una novità: si fa fin dagli anni Venti e dovrebbe misurare l'intelligenza dei bambini di 4 anni, attraverso l'analisi dei dettagli che inseriscono nel disegno. Viene assegnato un punteggio in base all'accuratezza dei particolari: se sono presenti gli arti e il tronco, i capelli, le ciglia, le orecchie.



Ma la novità della ricerca del King's College, guidata dalla dottoressa Rosalind Arden, sta nel fatto di affiancare al punteggio del Disegno della Figura Umana quelli dei test di intelligenza. Non solo: lo studio ha voluto verificare se questa capacità rimane inalterata nel tempo, cioè se i bambini di 4 anni con un punteggio maggiore di intelligenza, ripropongono gli stessi risultati 10 anni dopo.



Il risultato della ricerca non è però sorprendente: non c'è un vero nesso tra la capacità di disegno e l'intelligenza dei piccoli. I ricercatori hanno infatti verificato che alti punteggi nel test del Disegno della Figura Umana erano moderatamente correlati con i punteggi degli altri test di intelligenza generale.



Quindi l'abilità nel disegno non va di pari passo con quella intellettiva, che invece è influenzata nel corso della vita da numerosi fattori, sia ambientali che genetici. Il dato interessante della ricerca è invece emerso dalla verifica dei parametri di intelligenza a distanza di 10 anni: rimangono quasi inalterati nel tempo! Come a dimostrare che un bambino di 4 anni che "promette bene" abbia alte probabilità di diventare un ragazzino con una spiccata intelligenza.



Per quanto riguarda invece il "gene del disegno" la risposta non è del tutto chiara: gli studiosi hanno verificato che effettivamente i disegni dei gemelli omozigoti erano molto più simili tra loro di quelli dei gemelli eterozigoti. Questo però non è significativo dell’esistenza di una capacità genetica che predispone al disegno, che può essere influenzata anche dalle doti di osservazione del bambino e dall'abilità che ha nel tenere in mano la matita.