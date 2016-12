Festa della mamma: storia, curiosità e regali

07:00 - Le versioni delle leggende che raccontano la nascita della Festa della mamma non si contano più. Ce ne sono tantissime e tutte molto diverse tra loro. Innanzitutto è una delle poche feste che attualmente non ha una data ben precisa; San Valentino, la Festa del Papà e tutte le altre feste hanno un giorno dedicato in calendario.

La Festa della Mamma, fino a qualche decennio fa, veniva festeggiata l’8 maggio ma ora (così come negli Stati Uniti) viene festeggiata la seconda domenica di maggio; in quasi tutto il resto del mondo, si celebra la figura della mamma in date e modalità diverse, ma sempre con l'intento universale di ringraziare le donne che hanno permesso e permettono al globo di ripopolarsi.



L’origine di questa festa ha radici molto molto antiche. Dobbiamo scavare nel passato per arrivare alle prime popolazioni politeiste che, tramite riti cerimoniali, celebravano Madre Terra e le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, ovvero le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita.



Solo intorno al 1600/1700 in Inghilterra, la Festa della Mamma si è ufficializzata diventando la celebrazione che conosciamo noi. Nella Gran Bretagna del diciassettesimo secolo, infatti, il Mothering Day o Mothering Sunday era il giorno dell’anno in cui i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie - come era consuetudine, all'epoca i bambini si allontanavano dalle famiglie anche in tenera età per imparare un mestiere o per lavorare o studiare - potevano tornare a casa portando alla mamma fiori e regali. Negli Stati Uniti nel 1870 la pacifista abolizionista Julia Ward Howe propose di istituire una giornata dedicata alle mamme e alla riflessione sul concetto di pace, ma fu Anna M. Jarvis, circa quarant’anni dopo (1908 ma ratificata nel 1914 dal presidente Wilson) che riuscì a far ufficializzare la Festa della Mamma unendo concetti di pace, commemorazione e amore.









In Italia dobbiamo attendere il 1957, anno in cui, grazie a Don Otello Migliosi, si cominciò a celebrare le mamme.E nel resto del mondo? In Norvegia viene celebrata la seconda domenica di febbraio, in Argentina la seconda di ottobre mentre in Francia la festa della mamma cade l'ultima domenica di maggio giornata dedicata anche al compleanno della famiglia.I simboli di questa festa, che hanno resistito alla storia, sono il rosso, il cuore e la rosa.



Quindi cosa regalare? Un mazzo di rose rosse, una stampa di un cuore stilizzato da appendere in casa per dare colore e calore, un capo d’abbigliamento rosso o, perché no, anche decorato con motivi floreali, un completo sportivo se è una mamma che ama tenersi in forma (rosso, certo), un libro sulle rose se ama il giardinaggio o un libro di ricette e piatti rossi se è un’amante della cucina.