Come profumare i cassetti con le fragranze naturali

La fine dell'estate è il momento ideale per sfruttare gli aromi della natura e portarli in cassetti e armadi. Dai fiori classici come lavanda, rosa o gelsomino, alle fragranze più inusuali come menta, rosmarino, chiodi di garofano e cannella. Scegli la tua essenza preferita per avere vestiti e biancheria che profumano d'estate per tutto l'inverno!

Le fragranze - Scegli tra gli aromi che preferisci e che ti fanno sentire bene. Un mix molto delicato e dalle essenze fiorite può essere composto da rami di lavanda, petali di rosa e fiori di gelsomino, da far seccare aggiungendo qualche goccia di olio essenziale, come violetta e bergamotto. Se cerchi una profumazione più naturale puoi unire alla lavanda alcune foglie di menta e qualche rametto di rosmarino. Anche le bustine di tè esauste possono prestarsi a profumare la tua biancheria: falle seccare aggiungendo qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. Per un profumo che sa di bucato appena steso puoi usare delle scaglie di sapone di Marsiglia o di saponette profumate, aggiungendo sempre qualche goccia di olio essenziale per rendere la profumazione più decisa.



I supporti - Per raccogliere i fiori essiccati, le bustine di tè o le scaglie di sapone ci sono diverse soluzioni. Si possono produrre dei semplici sacchettini con un fazzoletto di cotone chiuso da un nastro colorato. Oppure riutilizzare il tulle delle bomboniere o un calzino leggero. Il riso è ottimo per conservare il profumo: aggiungilo nei sacchettini, unito ai fiori secchi e all'olio essenziale. Anche i materiali porosi come il legno o la terracotta "intrisi" di essenza profumano a lungo gli armadi.



Profumo e antitarme - Se cerchi un buon profumo e allo stesso tempo vuoi tenere lontane le tarme prova con le essenze di bucce d'arancia o di mandarino essiccate, unite a chiodi di garofano e stecche di cannella. Otterrai una profumazione delicata dal vago sapore esotico e avrai ottenuto anche un naturale antitarme. In alternativa è un buon repellente per le tarme anche l'olio di cedro: aggiungilo ai tuoi sacchettini profumati.