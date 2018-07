Estate in forma: i migliori sport anti cellulite

Le migliori attività anti cellulite La cellulite è nemica di tutte le donne, ma si può battere. Istockphoto 1 di 10 Mai rinunciare a una vita attiva, anche al di là della ginnastica. Istockphoto 2 di 10 Contro la cellulite sono ottimi gli sport aerobici e cardio, come la corsa e la camminata veloce. Istockphoto 3 di 10 S' anche alla bicicletta Istockphoto 4 di 10 Se fa molto caldo, meglio allenarsi in palestra. Istockphoto 5 di 10 Per stare al fresco meglio il nuoto. Istockphoto 6 di 10 Se la piscina ci annoia, proviamo l'aquagym. Istockphoto 7 di 10 Bicicletta in acqua: l'hydrobike Istockphoto 8 di 10 Al mare, camminare con l'acqua alle caviglie Istockphoto 9 di 10 Per un esercizio più intenso, camminare immerse fino alla vita. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

VITA QUOTIDIANA – Per tonificare il corpo, la costanza dell’allenamento è fondamentale. Per questo, però, non serve chiudersi quotidianamente in palestra. Molto si può fare con uno stile di vita attivo: facciamo dieci minuti di ginnastica da camera appena sveglie la mattina, cerchiamo di spostarci a piedi il più possibile, dedichiamoci alle faccende di casa con energia e buon umore, saliamo le scale a piedi invece di utilizzare l’ascensore. Tutto questo, da solo, non basta… ma aiuta!



MOVIMENTO SEMPRE E COMUNQUE – L’attività fisica è raccomandata in tutti i periodi dell’anno e dovrebbe essere una regolare abitudine. Subito prima delle vacanze possiamo concentrare la nostra attenzione su un programma più specifico da fare in vista della spiaggia e da proseguire durante le vacanze. Visto che la cellulite tende a “stanziarsi” su gambe, glutei, fianchi e addome, è a queste aree del corpo che occorre dedicare particolare attenzione. Le attività aerobiche e il cardio-fitness sono sempre tra i più efficaci, ma le temperature esterne, ormai decisamente elevate, richiedono qualche cautela. Per correre, camminare e andare in bicicletta l’ideale è preferire le prime ore del mattino, quando fa ancora fresco, scegliendo zone lontane dai flussi di traffico come parchi e giardini: la qualità dell’aria nelle città, infatti, peggiora con l’arrivo del caldo. Se facciamo sport all’aperto, ricordiamo di indossare un cappellino e idratarci in modo adeguato, reintegrando anche i sali minerali persi con il sudore. Prestiamo la massima attenzione al livello della colonnina del mercurio per scongiurare colpi di calore e cali di pressione. Se siamo iscritte in palestra, meglio esercitarsi su cyclette e tapis roulant in un ambiente a temperatura più sopportabile per il nostro fisico.



A MOLLO! - Se è vero che il grande caldo non invoglia a fare sport, è vero anche che l’estate è la grande stagione dell’acqua. I fitness “bagnati” sono moltissimi e molto divertenti: sono ottimi per stare in forma e insieme stare freschi. Il movimento in acqua unisce i benefici dell’attività fisica al massaggio drenante offerto dal liquido in movimento. Infine, la resistenza che l’acqua oppone al movimento rende quest’ultimo ancora più efficace. In più, muoversi nel blu ci fa sentire già un po’ in vacanza e ci riporta anche alla gioia di sguazzare liberamente come facevamo quando eravamo bambini. Gli sport in acqua sono particolarmente indicati per chi è in sovrappeso: il fatto di trovarsi ° a mollo” riduce la percezione del peso del corpo e rende più agevoli i movimenti. Il principe degli sport acquatici è, naturalmente, il nuoto. E’ un’attività completa ed efficacissima, in pratica senza controindicazioni: migliora la respirazione e quindi l’ossigenazione dei tessuti, fa lavorare tutta la muscolatura del corpo in modo armonioso, migliora la coordinazione, favorisce la circolazione sanguigna e ha un effetto rilassante sulla mente. Fa anche bruciare molte calorie, da 200 a 550 all’ora, a seconda del ritmo con cui ci si muove.



ALTRI SPORT BAGNATI – Il nuoto ci annoia? Non c’è che l’imbarazzo della scelta. L’aquagym è divertente e molto efficace nel bruciare calorie: si può arrivare anche a 400 bruciate in un’ora di attività intensa. Oltre al dispendio di energia dovuto alla sua azione di opposizione, l’acqua massaggia e fornisce anche il supporto e la spinta necessaria ad effettuare i vari movimenti. Con due o tre sedute settimanali per tutto il mese di luglio saremo in perfetta forma per le vacanze. Un discorso analogo vale per l’ hydrobiking, ovvero pedalare sulla speciale bicicletta posizionata in piscina. La resistenza dell’acqua potenzia il lavoro muscolare della pedalata e tonifica i muscoli. Il massaggio offerto dall’acqua migliora la circolazione, riduce la ritenzione idrica e contrasta il senso di pesantezza alle gambe tipica dei periodi più caldi.



E DURANTE LE VACANZE… - Impariamo a sfruttare tutti i vantaggi che il mare offre per completare la nostra remise en forme: l’aquagym tra le onde è il massimo: ai vantaggi della ginnastica si assommano le calorie che il fisico deve bruciare per conservare la sua temperatura corporea. Il massaggio offerto dalle onde marine è un vero toccasana: invece di starcene a poltrire sul lettino, sediamoci nell’acqua dove si infrangono le onde: la risacca ha un fantastico effetto drenante e ci aiuta anche a mantenerci fresche. Facciamo però attenzione a proteggerci dai raggi solari, amplificati dal riverbero sull’acqua. Facciamo lunghe passeggiate sul bagnasciuga, restando nell’acqua fino a metà polpaccio: al massaggio delle onde uniremo l’attività brucia grassi del camminare e la stimolazione che la sabbia fa alla pianta dei piedi. Se vogliamo aumentare l’intensità dell’esercizio, possiamo camminare restando immerse fino alla vita e muovendo ritmicamente le braccia, mantenendole semi immerse.