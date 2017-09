Elena Ghisellini, borse iconiche da colpo di fulmine!

Elena Ghisellini è una donna affascinante, solare ed estroversa. I suoi occhi brillano di passione per il risultato del proprio lavoro, frutto di talento, determinazione e sensibilità. Le sue straordinarie borse, dalla silhouette essenziale, le tinte vivaci e il carattere deciso, seducono con ironia e originalità. Feticci di lusso, rigorosamente Made in Italy, realizzati con maestria, estro e professionalità dai più esperti artigiani del nostro Bel Paese.

Nella prestigiosa location del centro di Milano, giovani modelle in abiti dalle tonalità accese indossano con disinvoltura quotidiana le creazioni della linea “Minimal Boho” ed è amore a prima vista.



Ma chi è Elena Ghisellini? Quali sono le tue origini? Ricordi un episodio del tuo passato che ti abbia rivelato di appartenere al mondo della moda?

Sono nata a Genova, ma prima di tutto sono italiana. Nella storia del nostro Paese è custodita una lunga tradizione legata al buon gusto ed al concetto di estetica, di cui in qualche modo mi sento naturale erede. La passione per la moda era scritta dentro di me, ho sempre adorato il messaggio di cambiamento e di libertà che essa è in grado di trasmettere. Il mio amore per le cose belle si è manifestato quando ero molto piccola. Da ragazzina, passeggiando con mia madre, mi sono soffermata di fronte ad una vetrina di Trussardi, che esponeva una magnifica mantella in pelle e ne sono rimasta subito affascinata. Per la prima volta ho pensato: “Con questa pelle si può fare tutto!”.



Quali sono state le tappe fondamentali della tua formazione e della tua carriera?

Dalla mia città natale mi sono trasferita a Roma, dove ho frequentato l’Istituto Europeo di Design. Quando mi sono laureata, ho ricevuto il primo premio come miglior talento dell’anno. E’ così iniziata la mia esperienza professionale da Trussardi, dove sono rimasta per otto anni, collaborando direttamente con l’impareggiabile genio di Nicola Trussardi. Successivamente ho lavorato per dodici anni da Salvatore Ferragamo come responsabile pelletteria. Ho quindi deciso di aprire il mio personale laboratorio di design a Firenze e, dal 2003, ho iniziato a firmare le mie collezioni con il brand Elena Ghisellini. Nel frattempo ho comunque proseguito le mie collaborazioni con grandi aziende del settore, tra cui Givenchy ed Emilio Pucci.



Come mai le borse? Che cosa rappresenta per te questo accessorio?

La borsa è un prolungamento glamour e sofisticato del corpo, dell’immaginazione e del carattere di una donna. E’ un’amica che la accompagna lungo tutta la giornata, da mattina a sera, come la punteggiatura della sua eleganza. Non a caso esiste una fascinazione naturale da parte dell’universo femminile nei confronti di questo insostituibile accessorio. La borsa definisce l’abito, ma anche e soprattutto la personalità di colei che la indossa. E’ un oggetto che deve soddisfare esigenze pratiche ed estetiche. La borsa deve essere un accessorio di lusso, ma anche di servizio. Per questo richiede uno studio preciso di ogni dettaglio: il volume, il peso, la chiusura, la percezione al tatto…tutto deve essere perfetto.



Che importanza assume per te l’artigianalità Made in Italy?

L’esperienza manifatturiera dei nostri laboratori è una risorsa preziosa e ineguagliabile. Il savoir faire italiano è di altissimo livello e consente di rendere concreta qualsiasi idea creativa, con una cura estrema per ogni più piccolo dettaglio. La cultura dei mastri artigiani italiani si tramanda di generazione in generazione e permette di raggiungere un grado di perfezione e qualità uniche al mondo. La scelta dei materiali con cui realizzo le mie borse deriva da una rete di eccellenza nella fornitura dei pellami di alta gamma. Tecniche, lavorazioni, conciature e trattamenti sono studiati in esclusiva con gli artigiani più illustri, per garantire il massimo pregio del prodotto finale.