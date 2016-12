2 novembre 2016 07:00 Elena Gatto: da Cool Hunter a consulente strategico Alla scoperta di nuove tendenze dopo gli innumerevoli viaggi di cui è stata protagonista in questi anni.

Dopo tanti anni dal nostro ultimo incontro, rivedo Elena Gatto in un bar a Milano, dove oggi finalmente ha fissato la sua dimora. Sorseggiando un aperitivo, mi racconta tutte le incredibili avventure di cui è stata protagonista in questi anni.

Nel suo curriculum vitae vanta una laurea in Industrial Design, conseguita al Politecnico di Milano con il massimo dei voti, ed un Master alla Bocconi in Management della Moda; un’esperienza come Cool Hunter in Australia per il Future Concept Lab e, al rientro in Italia, una lunga collaborazione con Daniele di Montezemolo & Associati Licensing, per contro dei quali si è occupata in prima persona dello sviluppo di progetti di licensing e brand extension legati a marchi importanti come, tra gli altri, Pirelli, Benetton, Riva. Una carriera professionale poliedrica e intensa, che l’ha portata a viaggiare da Londra a New York, dal Brasile alla Nuova Zelanda, sino a stabilirsi anche a Shanghai, in Cina.



Quale peso hanno avuto le tue origini e la tua terra sul tuo percorso di crescita come donna e come professionista?

Sono nata in un paesino delle Prealpi Biellesi, circondata dalle montagne e dalla lunga tradizione della qualità tessile, che ha reso Biella il distretto laniero più importante d’Italia. Queste due componenti, l’amore per la natura e la ricerca di processi produttivi innovativi, hanno segnato sia la mia vita personale sia quella professionale. Amo profondamente le mie radici, ma ho sempre avuto anche un’inesauribile curiosità, che mi ha portata presto a lasciare il mio paese per scoprire terre lontane…



Quali sono stati i pilastri della tua formazione professionale?

Il mio ciclo di studi ha rappresentato un’ottima base per diventare progettista e designer, ma anche per avere una visione completa delle strategie di marketing e comunicazione e delle logiche dei mercati. Ho avuto quindi la fortuna di lavorare in paesi culturalmente molto diversi tra di loro e con persone illuminate, di grande caratura morale e professionale, alle quali devo molto della mia competenza così sfaccettata.



Esiste un legame tra le tue scelte di vita e il tuo percorso professionale?

Sicuramente sì. Ho sempre voluto viaggiare e conoscere posti nuovi, quindi ho fatto scelte professionali che mi permettessero di seguire progetti all’estero. E più giri per il mondo, più incontri gente, quindi anche gli amici incominciano ad essere sparpagliati ovunque. Da un lato vivo i miei viaggi di lavoro come vacanze, dall’altro quando sono in vacanza colgo l’opportunità per ricercare nuovi clienti. Tutto è piacevolmente interconnesso.



C’è stato un momento preciso in cui hai capito che la tua vita ed il tuo lavoro sarebbero stati alla scoperta del mondo?

Credo che tutto sia nato alle elementari. Avevo 6 anni quando un mio compagno di classe, al rientro dalle vacanze estive, mi ha mostrato la sua fotografia mentre accarezzava un canguro. Guardando quella foto ho pensato: “Non so dove sia questa Australia, ma un giorno ci andrò!”. Penso che la voglia di viaggiare, scoprire, fotografare e conoscere posti e culture nuove arrivi anche dalla magia esotica di quello scatto, visto con gli occhi sognanti di bambina!



Riesci facilmente a conciliare la tua personalità ed i tuoi interessi con la tua attività?

Una delle caratteristiche del lavoro di consulenza strategica è che bisogna sempre osservare quello che succede a livello sociale e culturale nel mercato in cui si opera. La mia natura, curiosa e attenta, viene così pienamente soddisfatta. Inoltre, tanti miei interessi possono essere tramutati in ricerca professionale. Ho sempre seguito la mia onda perfetta, nel surf, mia grande passione, come nel lavoro.