Eau Première, edizione limitata per la fragranza di Chanel N. 5

E' il profumo icona per eccellenza, capace di vestirsi di simbologie e di singolarità sempre nuove: per questo la data scelta per il lancio della nuova fragranza Chanel N. 5 - Eau Première è il 5 maggio, con esplicito richiamo al numero portafortuna di Mademoiselle Coco.

Boy Capel, appassionato di esoterismo e grande amore di Mademoiselle Chanel, le svela certamente i significati segreti di questo numero, estremamente importante in numerologia. Il N°5 corrisponde infatti anche alla data che Coco sceglieva per la presentazione delle sue collezioni. Questo numero ritorna anche nel suo appartamento di Rue Cambon e appare tra le gocce di cristallo di rocca del lampadario del salone.



Nel Mademoiselle Chanel aveva richiesto “un profumo da donna dal profumo di donna" e quando nel 1921 scelse la fragranza contenuta nel flacone corrispondente alla quinta proposta del naso profumiere Ernest Beaux, decise di battezzarla proprio con il numero 5.



N°5, è l’unico esempio di profumo che acquista un carattere di singolarità con il passare del tempo. Ogni anno ne aumenta il fascino, il mistero, la profondità e lo spirito di seduzione. Eau Première N°5 ha note morbide e cipriate e un bouquet fiorito fresco e luminoso. Protagonista della campagna di lancio è la top model Gisele Bündchen fotografata da Patrick Demarchelier. Il profumo è in edizione limitata in un pack con dieci vesti grafiche da collezione.