Dress for Success, l’organizzazione no profit che prepara le donne al lavoro

Sbarca a Milano Dress for Success, l’organizzazione mondiale no profit che supporta le donne in cerca di un’occupazione nell’indirizzare la propria carriera e gestire con successo il colloquio di lavoro, dando loro le competenze necessarie per farlo e rendendole consapevoli di poter realizzare le proprie potenzialità. Tra le attività dell’organizzazione ci sono servizi di career counseling e mentoring, workshop formativi e anche consulenza di immagine e personalstyling per chi ne sentisse il bisogno: un programma di supporto a 360°.