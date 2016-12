Donne con la D maiuscola

14:57 - Dopo la pausa in sella alle due ruote, ritorniamo a parlare del look di tutti i giorni, dello stile che ci casca a pennello. La moda è entusiasmante, le sfilate affascinanti e l'idea di un look che risalti la nostra personalitàà ci fa impazzire, ma la domanda è sempre la stessa: "Che cosa devo fare per avere uno stile impeccabile?".

Una donna non può certo entrare in un negozio e dire alla commessa: "Gentilmente visto che avete tanti capi, può prenderli tutti e aiutarmi a trovare quello giusto per me?". Purtroppo non funziona così, o meglio, potete provarci ma preparatevi a ricevere le risposte più fantasiose e 'colorite'. Volendo, potete anche decidere di affidarvi a una consulente di immagine o una personal shopper. Scelta magnifica se avete un conto in banca un po’ grassottello! Ma se il vostro conto corrente è a dieta ferrea, come potete trovare la vostra immagine sociale, professionale e personale ideale?



Non voglio ripetermi, ma non dovete e non potete mai dimenticare che il vostro stile parla di voi, racconta un po’ chi siete perché, se è vero che "l'abito non fa il monaco" è altrettanto vero che lo aiuta molto!

La risposta, pertanto, è semplice. Guardatevi seriamente allo specchio. Siate delle spietate serial killer con i capi stagionati e più clementi con il vostro "io" riflesso nello specchio. Sembrerà una cosa banale ma vi invito ad osservare le realtà umane che vi circondano e vi renderete conto che di banale c'è soltanto l'ignoranza di non farlo. Senza contare la scelta del capo giusto in base all'occasione. Tutta questa 'attenzione' è in fondo un interessante lavoro su voi stesse, pertanto, richiede almeno qualche minuto del vostro tempo.



Questo vuol dire che non dovete per forza vestirvi di corsa la mattina, basta prepararvi qualcosa la sera prima. E non raccontate la storiella che dovete preparare la cena, il pranzo per il giorno dopo, lo zaino per i bambini etc... Fermatevi un attimo e provate a pensare che sia proprio il vostro medico a prescrivervi una maggior cura della vostra immagine.



Potete iniziare, ad esempio, dalle scarpe. Portare un po’ di tacco non saboterà il vostro ruolo di mamma o professionista. Un tacco 5 vi aiuta pure a mantenere una postura più corretta. Non comprate soltanto maglie scure pensando così non si sporcano, tanto le dovete lavare lo stesso e per la cronaca il nero sbiadisce come tutti gli altri colori. Se proprio non potete fare a meno del noir, fate come me, compratevi un po’ di foulard di seta colorati (utili in tutte le stagioni), così ravviverete pure il vostro volto pallido o farete risaltare un'invidiabile abbronzatura. Ed ancora, potete acquistare delle grandi borse colorate. La grandezza vi permetterà di portare sempre con voi anche una trousse, perché un filo di trucco non fa mai male. Quest'anno uno dei colori dell'estate sarà il rosso, una tinta molto calda e un po’ di 'calore' non guasta mai.



Care donne è inutile girarci troppo intorno: dobbiamo prenderci un po’ di tempo per noi. Lo so che siamo professioniste, mamme, single, zie, nonne, spose... ma siamo prima di tutto e tutti Donne. Donne con la 'D' maiuscola proprio perché siamo un concentrato di bellezza e qualità d'alta moda.