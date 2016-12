Da Venezia il nude look ad effetto

Ovviamente agli uomini le tinte del vestito saranno sembrate un insignificante dettaglio. La mancata ‘total abbronzatura’ sarà sembrata un’ombra, le gambe perfette e muscolose una finezza dell’abito. Ammettiamolo, gli occhi erano tutti puntati verso quel che di loro non si vedeva chiaramente ma si intravedeva perfettamente. Non contesto la scelta, non mi riguarda, ma non amo il nude look. I nuovi outfit a volte si impongono, scioccando le masse e altre volte si insinuano nelle pieghe della routine. Ci facciamo coinvolgere dai nuovi capi esposti ovunque e torniamo a casa come tante befane a Natale. Ma in questo caso dubito che il nostro armadio esploderà tentando di farci entrare vestiti simili. Prima di tutto dovremmo rinunciare all’intimo, che è ancora un evergreen, ma la voluminosità di uno degli abiti toglierebbe spazio agli altri.

Capi decisamente indimenticabili malgrado uno ricordasse, taglio coscia a parte, un vestito settecentesco e l’altro una sottoveste in stile donna spartana. Forse quest’ultimo per il mare potrebbe essere perfetto. L’estate è ancora d’attualità quindi possiamo rivalutarlo. Per l’altro bisognerà aspettare carnevale, ovviamente in Paesi caldi. Non posso, però, negare che gli abiti fossero non soltanto seducenti e attraenti ma anche delle opere d’arte. La moda rivisita sempre ogni capitolo della sua storia, fa parte della sua bellezza. Finisce sempre per creare stili nuovi e accattivanti. La classe ogni tanto rimane incastrata nel ditale dei sarti ma fa parte del gioco di stoffe. Fortunatamente in questo caso le due donne potevano decisamente permettersi degli abiti così seducenti quindi abbandoniamo l’invidia e parliamo delle tinte.



Quest’anno i colori accessi non sono una prerogativa delle étoiles ma appartengono anche allo star system rionale. Sui tram, sotto la metropolitana, lungo le strade vedremo imporsi colori esplosivi anche d’inverno. Sembra che la parola d’ordine sia ‘leggerezza’, ma non troppo, tenetevi l’intimo addosso, l’inverno regala brutti raffreddori.



Il giallo, insieme al rosa shock e al fucsia vi terranno compagnia, insieme al verde e al blu petrolio. Molti di queste colori sono stati ben miscelati in t-shirt eleganti con pappagalli e altri uccelli. Immancabili i fiori che lasciano molto spazio al mélange delle tinte. Insomma grazie ad una sfilata cinematografica abbiamo avuto un assaggio delle tendenze autunno-inverno.



Il nude look non sparirà dietro il sipario, basta pensare agli short taglio slip. Un capo che si è imposto fuori dai confini dell’ombrellone. Il nudo è tutto ciò che di sovversivo troviamo dentro il guardaroba. Un outfit fuori controllo che prende vita ogni giorno quando ci laviamo, una protesta che finiamo per reprimere in un accappatoio.