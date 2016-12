Create il vostro outfit con stile e grazia. Il vostro io vi ringrazierà

Il luogo di lavoro, anche se un bar gestito da proprietari che non impongono una divisa, è pur sempre un luogo dove vi esprimete. Siamo sempre quello che siamo, raccontiamo in ogni azione o semplice gesto un po’ di noi, non commettiamo l’errore di essere soltanto delle maschere sociali che si aggirano fra i tavoli di un locale. E’ un argomento spinoso, a me molto caro, che sta diventando una specie di leitmotiv dei miei articoli. Sto parlando degli outfit , della creazione della vostra personalissima mise. “L’abito non deve appendersi al corpo, ma seguire le sue linee. Deve accompagnare chi lo indossa e quando una donna sorride l’abito deve sorridere con lei” (Madeleine Vionnet).



Spiegato così, parlare di questo problema sembra ingenuo e a tratti un po’ sciocco. Cosa serve per vestirsi bene? 'Nu jeans e 'na maglietta come cantava Nino D’Angelo. Ma il problema non è abbinare un jeans ad una maglietta o viceversa e scegliere il jeans e la maglietta giusti per voi. Il dilemma non è il capo nella sua specificità e singolarità ma nel suo incontro con altri capi. L’incontro è una questione di amore, di puro sentimento e attenzione al vostro 'io'. Si, una storia d'amore con la vostra figura con la complicità delle case di moda.



Lo so che questo è un argomento che richiederebbe una docufiction sulla storia della moda, sullo stile, sulle nuove tendenze e sul “Ma come ti vesti?!”. Questo virgolettato casca proprio a pennello e non finirò mai di ringraziare Carla Gozzi ed Enzo Miccio per il programma televisivo che ha dato la possibilità di capire a molte donne che non è bello ciò che piace ma ciò che ti sta bene (come ho già detto in un precedente articolo). La creazione di un outfit è una cosa seria. Seguire la moda soltanto per non sentirsi fuori moda è sbagliato, non tutto quello che viene proposto può andar bene a tutti, altrimenti esisterebbero soltanto quattro stilisti in tutto il mondo! Tatuatevi in testa le parole di Giorgio Armani: “Lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire di no. È gusto e cultura”.



Ma quello che mi offende è notare il totale disinteresse verso i capi che si indossano. “L'incuria nel vestire è un suicidio morale” (Honoré de Balzac ).

La questione è decisamente annosa: da una parte c'è chi si veste al buio e dall'altra chi segue la moda come se seguisse un gregge di pecore al pascolo. Fortunatamente le due questioni possono risolversi decidendo di dedicare ogni giorno qualche minuto alla vostra figura riflessa nello specchio, vedrete che non sarà un'esperienza da dimenticare ma da rinnovare in ogni momento libero della giornata. Aprite il vostro guardaroba e divertitevi a creare degli outfit perfettamente in linea con voi stesse.