Continuano le super offerte online: oggi è il Cyber Monday

Se vi siete persi gli articoli che erano sulla lista dei desideri, o ai quali ancora non avevate pensato, ecco il nostro suggerimento con una selezione tra i prodotti delle migliori marche oggi in sconto pazzesco. Eccola qui:



Epilatore luce pulsata : ispirato ai saloni professionali questo epilatore è clinicamente testato per la rimozione permanente dei peli visibili. La tecnologia a luce pulsata veloce consente un trattamento delle gambe o delle braccia in soli 8 minuti, senza compromettere i risultati. Sconto 50%



Macchina caffè: una macchina per caffè espresso e altre bevande in capsula. Ha il serbatoio acqua rimovibile e il cassetto raccogli gocce regolabile. Sconto 47%



Frullatore ad immersione: con quattro lame per tritare e sminuzzare facilmente, può tritare le erbe, noci e formaggio, ha una lama supplementare adatta al trattamento dei cubetti di ghiaccio e una frusta per montare i bianchi d'uovo e la panna Sconto 50%



Cofanetto sex and the city stagione da 1 a 6: Box Set DVD 18 Dischi con le prime 6 stagioni. Per la prima volta insieme, in un elegante Boxset da collezione, tutte le stagioni della Serie Tv più premiata della storia del piccolo schermo. Sconto 66%



Spazzolino elettrico ricaricabile: lo spazzolino elettrico offre una pulizia clinicamente comprovata superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Sconto 56%



Ferro da stiro caldaia: caldaia ad alta pressione potente e silenziosa, fabbricata con materiali di alta qualità, rende più piacevole la stiratura e consente di risparmiare tempo. Sconto 50%



Griglia elettrica: per una colazione, pranzo o cena super veloce. L'apertura è a 180 °, può cucinare diversi spessori cibo grazie al suo coperchio adattabile. Sconto 50%



Stampante multifunzione: risparmia fino al 70% sull'inchiostro, evitando il rischio di rimanerne sprovvisti. Stampa a colori, in bianco e nero e fotografica, il costo è sempre lo stesso. Sconto 50%



Curiosare non costa nulla, soprattutto quando si sbircia sul web: continuare quindi a guardare la vetrina può essere la strategia giusta per non dimenticare nessun acquisto e per concedersi anche un regalo extra.

Buon lunedì!