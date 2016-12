Condizioni meteorologiche avverse? Puntate sul cotone

I capi in puro cotone possono salvarci dai repentini cambi di temperatura. Abbinateli con maestria e salverete il vostro stile. Per cominciare puntate sugli abiti, scegliete voi se lunghi o corti da indossare con i leggings (perché in questo momento le calze di nylon sono semplicemente una dichiarazione di guerra alla vostra pelle). La scelta del modello dipende dalle vostre forme e dal vostro gusto.



Ricordate che i vestiti in stile anni Sessanta e Settanta vanno per la maggiore, alcuni sono veramente deliziosi. Fatevi tentare da quelli con la gonna larga e scampanata o da quelli con tanti bottoni. L’importante è sceglierli in cotone. Consiglio le maniche corte, così potete abbinare dei cardigan, delle giacche classiche o delle giacchettine leggere e morbide, sempre in puro cotone. Altrimenti optate per i coprispalle colorati e dai diversi motivi, comodi se preferite vestiti a tinta unita.



Non dimenticate che le fantasie quest’anno sono le padrone indiscusse dello style: dominano quelle floreali, ma divertitevi anche con le righe, i pois, i quadretti grandi e piccoli, con quelle a fumetti o con quelle che ricordano dei disegni usciti dai quaderni dei bambini.



Inutile ricordarvi che le camicie in cotone sono il passe-partout ideale così come le maglie e le t-shirt. Non dimenticate foulard e sciarpette in cotone leggero, indispensabili salvavita contro le brezze che circolano ogni tanto in città ma soprattutto utili a spezzare il monocolore se preferite vestirvi a tinta unita. Questa stagione osanna i colori e le fantasie e non dimenticate che la moda è movimento e leggerezza. Lasciatevi sedurre.