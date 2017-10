Come sono i nostri figli? Lo dice lo Zodiaco

ARIETE - I figli Ariete sono prepotenti e, se sperate che vi ubbidiscano, rischiate di perdere il vostro tempo. Se vogliono qualcosa non conoscono ragioni. Se li fate arrabbiare fanno i capricci (sia da piccoli che da grandi) e vi tengono il muso per qualche ora, anzi qualche minuto. Il bello infatti è che si dimenticano presto il motivo per cui si sono innervositi. Sono giocherelloni e affettuosi anche quando si cacciano nei guai. Sentono forte il legame coi genitori e li difendono sempre dagli altri.



TORO - Con loro a volte si fa fatica a capire chi sia il figlio e chi il genitore. Sono infatti molto premurosi e protettivi e amano trovare nei loro genitori dei punti fermi su cui poter contare in qualsiasi momento. La loro possessività e gelosia si fa notare sin da quando sono piccini. Non tollerano che i propri genitori dedichino attenzione ad altri bambini e le loro scenate in queste occasioni possono essere memorabili. Non vi daranno motivo per sgridarli e si comporteranno sempre in modo esemplare.



GEMELLI - Loro sono gli eterni figli. Sono nati per ricoprire questo ruolo, anche quando a 50 anni si metteranno nei guai e cercheranno conforto da voi, ormai ottantenni (circa). Da bambini sono vispi, curiosi e vivaci. Amano leggere e si portano questo passatempo dietro per tutta la vita. Non hanno problemi a confidarsi con voi e vi confidano spesso anche cose che non vorreste sapere. Prima vi fanno uscire fuori di testa e poi vi chiedono candidamente scusa. Non potete farci nulla: amateli per quel che sono.



CANCRO - Con i figli del Cancro potete avere una certezza: non si staccheranno mai da voi. Per loro la famiglia è sacra e fanno fatica a prendere qualsiasi decisione senza l’approvazione dell’intero parentado. Sono molto sensibili, sin da bambini, perciò aspettatevi che vi portino a casa gatti randagi, cani abbandonati o uccellini feriti. Hanno bisogno di molte coccole e molte attenzioni. Non trattateli mai con freddezza perché sono molto suscettibili e permalosi: ci vuole poco per sentirli piagnucolare.



LEONE - Se non darete loro abbastanza attenzioni, faranno di tutto – nel bene e nel male – per fare in modo che li “notiate”. Sono molto egocentrici, sin da bambini, e hanno un forte bisogno di sentirsi adulati. Riempirli di complimenti potrebbe essere nocivo per la loro crescita: devono imparare di non essere perfetti. Quando però volete ottenere che facciano qualcosa, potete promettere loro un bel premio. E ricordatevi di mantenere le vostre promesse perché la lealtà e l’onestà per loro sono vitali.



VERGINE - In loro è sempre presente il desiderio di sentirsi utili, anche coi propri genitori. Sono ubbidienti (a qualsiasi età) e si impegnano per non deludere le aspettative che avete su di loro. Fanno fatica ad esprimere le loro emozioni e sarebbe opportuno mostrar loro che essere affettuosi non è una debolezza. Difficilmente vi fanno arrabbiare e può semmai capitare che siano loro puntigliosi e severi verso il vostro comportamento, soprattutto da adulti. Non lasciate che sacrifichino la loro vita per voi!



BILANCIA - Quando avete dei figli della Bilancia, dovete prendere in considerazione che la vostra casa si trasformerà in un punto di ritrovo per tutti i loro amici. Loro sono socievoli e hanno bisogno di stare in compagnia. Un figlio unico della Bilancia potrebbe essere molto triste. Da bambini sono abbastanza tranquilli (più gli ometti delle donzelle) e non vi danno particolari problemi. Quando occuperanno il bagno per ore per prepararsi per uscire o per truccarsi, allora sarà davvero un problema epico!



SCORPIONE - Sarà impossibile dimenticare di avere dei figli dello Scorpione perché, tra le loro caratteristiche, rientra sicuramente la morbosità. Sono molto affettuosi e mammoni: per loro è importante che la mamma si occupi di loro, anche quando hanno 40 anni e fanno finta di vivere da soli per poi portare la roba da lavare a mammà. Sin da piccini, sono molto bugiardi e, anche quando li coglierete in flagrante, negheranno l’evidenza, urleranno e piangeranno. Vi faranno pagar cara ogni punizione inflitta.



SAGITTARIO - Sin dalla più tenera età, i figli del Sagittario son sorridenti, ottimisti e vivaci. La loro vivacità andrà tenuta sotto controllo quando avranno 3 o 4 anni e faranno dei giochi assolutamente spericolati. Non sono particolarmente coccoloni, però ci tengono che vengano rispettate alcune tradizioni familiari. Quando diventano ragazzi/adulti, aspettatevi che vi comunichino di andare dall’altra parte del mondo con solo poche ore di preavviso. Con i genitori però mettono da parte la loro permalosità!



CAPRICORNO - Anche se lo sembrano, non sono dei soldatini. Da bambini sono molto saggi (anche troppo), ubbidienti e rispettano rigorosamente ogni regola. Imparano persino a legarsi le scarpe prima di tutti gli altri compagni della scuola materna. La verità è che hanno paura di essere sgridati. Il loro temperamento è freddo e severo: se non volete che diventino degli adulti chiusi e rigidi, dovete insegnar loro ad aprirsi con gioia al mondo delle emozioni fin da quando son bambini. Con loro ci vuole tenerezza.



ACQUARIO - Con gli Acquario, si parla dei figli più indipendenti dallo Zodiaco. Loro hanno bisogno della loro privacy, anche quando sono piccoli e voi vorreste controllare tutto quello che fanno. Non sono particolarmente problematici, ma è importante che li facciate sentire liberi in qualsiasi loro scelta, altrimenti scoppia il finimondo. Sono degli spiriti ribelli ed entrano spesso in conflitto coi genitori. Se sono interessati ad ottenere qualcosa da voi invece sono disposti a fare buon viso a cattivo gioco!



PESCI - I Pesci probabilmente come figli sono i più teneri: sono quelli che da bambini vanno sempre a dare il bacio della buonanotte ai loro genitori. Nonostante il loro forte attaccamento, sono anche lamentosi e spesso si perdono in polemiche inutili, per fare poi esattamente quello che i genitori hanno chiesto. Sono loro che si prendono cura dei genitori quando sono anziani. Si sentono in dovere di restituire l’amore che hanno ricevuto nell’infanzia. Li accudiscono senza chiedere nulla in cambio.