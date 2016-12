Cinque pezzi “giusti” per il galateo delle giornate di pioggia

16:14 - L’autunno, si sa, è la stagione delle piogge. Ma per quanto detestabile sia, non è una ragione sufficiente per chiudersi in casa o per imbacuccarsi alla bell’e meglio. Anche il cattivo tempo ha un suo galateo e imparare a vestire con stile tra le intemperie vi farà amare i giorni di pioggia.

Impermeabile - Un’impermeabile è per sempre: un grande classico del guardaroba che, se sfoggiato quando fuori piove, è certamente di grande effetto. Come dire: il capo giusto al momento giusto. Da evitare le cerate o le versioni da calamità naturale. Il classico trench beige English style è l’opzione più chic.



Gonna - Da preferire ai pantaloni nei giorni di pioggia, perché le collant o i leggings che indosserete per accompagnarla impiegano ad asciugarsi infinitamente meno tempo dell’orlo di un paio di pantaloni, di qualsiasi tipo siano, jeans compresi. Naturalmente vanno bene anche abitini e shorts, in questo specifico caso e per ragioni di praticità, corto è meglio.



Stivali - Se la pioggia non è da diluvio universale potrete scegliere anche uno stivalino alla caviglia, ma quale opzione migliore di un elegante stivale al ginocchio che protegge, riscalda ed è estremamente decoroso? Se non ci sono allagamenti preferite gli stivali in pelle agli stivali in gomma. Proteggersi sì, ma sempre con nonchalance.



Cappello - Sostituisce l’ombrello quando la pioggia somiglia al pulviscolo inglese e aggiunge una barriera protettiva quando l’acqua è scrosciante ogni volta che dovete aprire o chiudere l’ombrello, ad esempio quando salite e scendete dall’auto o entrate e uscite da un palazzo. Inoltre aggiunge un’aura di mistero e di fascino d’altri tempi che, nel contesto di una giornata piovosa, è quanto mai azzeccato. Ovviamente preferite modelli in panno dalla tesa relativamente larga, il classico modello alla Humphrey Bogart.



Ombrello - Va da sé, meglio munirsi sempre di ombrello quando dal cielo si presagisce minaccia di pioggia. I modellini pieghevoli non sono molto eleganti, anche se pratici. Sostituiteli con il classico ombrello con manico di legno: quando lo tenete chiuso potrete usarlo da puntare a terra come fosse un bastone, il che vi conferirà un’allure da dandy d’altri tempi. E attenzione: evitare colori sgargianti, arcobaleni, personaggi di cartoni animati, fantasie animalier. Pensate agli ombrelli degli hotel e fate una scelta affine: nero, blu, grigio. E se proprio lo volete fantasia, che sia piccola e sobria: se si adatta a una cravatta da uomo, andrà bene anche per il vostro ombrello.



I consigli per il look dei giorni di pioggia arrivano da privategriffe (http://it.privategriffe.com), il portale di e-shopping con prodotti second hand di alta qualità. Per il tuo shopping CLICCA QUI