Chirurgia refrattiva: mai più schiavi degli occhiali

Che mondo sarebbe se si potessero evitare gli occhiali? C'è chi non li sopporta e chi non si è mai abituato. C'è chi poi opta per le lenti a contatto, ma dopo poco capisce di non tollerarle. Ecco che allora viene in aiuto la chirurgia refrattiva, meglio conosciuta come l'operazione laser che nel giro di poco tempo ti ridona la vista. Anche in questo ambito sono stati fatti passi avanti: Sonia Grey ci racconta qualcosa di più attraverso le parole del Prof. Andrea Cusumano, docente di oftalmologia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.