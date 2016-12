Celebrities: difetti in bella vista

07:00 - La cellulite, si sa, è democratica. Non risparmia proprio nessuna, dalla nostra amica taglia XS fino alle star di Hollywood, grazie al cielo! Ma di certo non è l’unico difetto soggetto all’attenzione maniacale di noi donne. E si sa, quando i difetti li vediamo (finalmente) anche sulle star, ci possiamo un po’ consolare con una buona dose di ironia!

Ma torniamo alla nostra amica taglia XS: siete scettiche sul fatto che anche le magroline possano avere problemi di cellulite? Avete visto la sfilata di Louis Vuitton durante la Paris Fashion Week? Se anche una top model come Kate Moss mostra in passerella il terribile difetto, non abbiamo più di che preoccuparci in vista della prova costume!



Sempre in tema di imperfezioni, la ragazzina prodigio MIscha Barton, ex stellina della fortunata serie USA The O.C. caduta in disgrazia, mostra cellulite e gambe gonfie senza preoccuparsi minimamente di indossare magari un abito più “tattico”.



Altra bambina prodigio di Hollywood, la rossa Linday Lohan, continuamente alle prese con problemi legati ad alcol e droghe, mostra un doppiomento degno dei migliori cantanti lirici.



Parlando di star nostrane invece, la bellissima e seducente musa di Dolce&Gabbana Monica Bellucci, famosa per essere una tra le più belle e naturali attrici del cinema, mostra (quasi) fieramente le rughe che segnano il suo collo. Il trucchetto, ci insegna, è guardare sempre in alto, in modo da distenderle al massimo. Funzionerà?



Italianissime anche le ginocchia di Anna dello Russo, giornalista e consulente creativa di Vogue Giappone. Nonostante le gambe siano l’ultima parte del corpo ad invecchiare, la troppa magrezza sembra giocare brutti scherzi ad Anna, che ad ogni Fashion Week mostra le sue socialissime ginocchia rugose.



Nessuno può dimenticare Simona Ventura, regina della tv, che alla conduzione dell’Isola dei Famosi, non smette di gesticolare e mostrare braccia poco toniche. Per fortuna la sua simpatia travolgente sposta l’attenzione dal difetto e, alla fine, a noi Super Simo piace così.



Torniamo oltre Oceano, dove la nostra amica tutta curve Kim Kardashian mostra fieramente la forma ad anfora greca sotto un abito decisamente trasparente: questa sì che si chiama autostima! O coraggio.



Quello che davvero non possiamo perdonare però sono i piedi non curati di chi da fare nella vita ha davvero poco o niente: Paris Hilton è stata fotografata dagli impietosi paparazzi con una pedicure poco curata e tanto di piaga causa tacchi scomodi. Paris, se non hai tempo tu noi cosa dovremmo fare?



E infine c’è lei: considerata una delle donne più sexy al mondo: Megan Fox . La bellissima protagonista di Transformers cade nell’errore di presentarsi in pubblico con le unghie sbeccate. Almeno sappiamo che anche lei un difettuccio ce l’ha!



E se ancora vogliamo consolarci c’è un dato di fatto: anche l’eterna giovane Madonna e la carismatica Beyoncè abusano di Photoshop!



