Capi innovativi e un po’ nostalgici per un autunno frizzante

Questi sono anni di crisi dove si taglia tutto per necessità o per interesse: la moda, al contrario, accorcia i pantaloni. Confesso che quando li ho visti non ho creduto ai miei occhi: l’era shorts proprio non vuole finire. Ma la new entry autunno - inverno 2015/2016 merita il mio plauso anche se temo gli outfit che ne seguiranno. Ho addirittura paura per i miei occhi quando vedrò le scarpe che molte avranno l’ardire di indossare con questo capo. Pertanto invito tutte coloro che si vestono distrattamente, che fanno shopping giusto per passare il tempo, che possiedono soltanto specchi di legno o che si vestono al buio, nonché amiche e amici poco onesti e sinceri, ad astenersi dall’acquisto dalle “gonne shorts”. Le regole del buon gusto e della decenza valgono sempre e non fanno sconti a nessuno. Lo so che non le rispettano tutte e tutti, ma esistono e seguirle non richiede imprese titaniche. In fondo i consigli per il vostro look servono per essere più fashion, eleganti ed impeccabili, se poi, al contrario, preferite essere alternative ignorando lo stile accomodatevi pure ma: “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare” (Giorgio Armani).



Care donne, se siete dotate di gambe ossute, cicciottelle o muscolose, indossate gli shorts evitando di comprarli aderenti o su misura: in pratica evitate l’effetto collant. Sono più belli se morbidi: in questo modo ricordano una gonna leggera e comoda, non una muta da sub. Preferite il tacco, evitate il tronchetto o gli stivali se non siete alte: scongiurerete l’effetto Hobbit della Contea. Vi consiglierei di lasciar perdere anche le ballerine, ma se proprio non potete evitare le mie odiate 'pianelle' pensate che il vostro sarà un outfit non facilmente imitabile. Io me ne farò una ragione.



Cerchiamo di capirci: il vero problema non è essere grassa o magra, alta o bassa, ma evidenziare, rimarcare eccessivamente come una ridicola caricatura carnevalesca il nostro aspetto. Non dobbiamo mortificare la nostra persona ma far risaltare la nostra immagine. Quindi, andate pure a fare shopping e sommergete il camerino di capi da provare, ma ricavate almeno un angolo di autocritica, amor proprio, buon gusto e condite tutto con un pizzico di ironia. Quest'ultima vi aiuterà a sopportare meglio l'invidia delle presenti, gli sbadigli di uomini stanchi e annoiati e i fulmini della vostra carta di credito dopo l'ennesima strisciata in cassa.



"La moda non è né morale né immorale, però è fatta per tirare su il morale". (Karl Lagerfeld)