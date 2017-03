Calorie addio! Da oggi perdi peso pensando solo a quel che mangi

Ti senti giù di morale perché le diete che hai sperimentato sino ad oggi non ti hanno soddisfatto, ma non ti preoccupare. Prova a pensare a qualcosa che di totalmente differente, per esempio mangiare con più consapevolezza . Cambiare il tuo rapporto col cibo si può, scopri come.

Purtroppo, tutte abbiamo sperimentato il fallimento di una dieta. Tanto impegno, tante rinunce, ma nessun risultato. Rabbia? Delusione? Perdita di autostima? Adesso basta, è arrivato il momento di cambiare il modo di pensare.



1 - Basta conti: stare con la calcolatrice alla mano, sempre attenta a fare somme che ti fanno sentire subito in colpa non serve a molto, anzi semmai fa venir voglia di trasgressione e di mangiare il frutto proibito (e non solo quello!) . Secondo gli ultimi studi relativi alla perdita di peso, infatti, contare le calorie non è sufficiente per determinare con precisione il nostro fabbisogno quotidiano.



2 - Dai valore al cibo: imparare a conoscerlo e a considerarlo ci mantiene in forze e dà piacere allo spirito: quello che mangiamo nutre il corpo, ci mantiene in forze e ci regala una sensazione benefica di piacere e soddisfazione.



3 - Parola d'ordine: qualità! Cucina i tuoi pasti e cerca di evitare i cibi già pronti, più poveri a livello nutritivo. Il tempo è sempre troppo poco, ma quando ti metti ai fornelli o prepari anche solo un panino inizi subito ad avvertire le sue percezioni. Prodotti bio, grani antichi, frutta e verdura non trattata sono un must. Tra le carni, prediligi quelle bianche e per una cottura ottimale e priva di grassi aggiuntivi ricorda che la griglia è sempre l'ideale.



4 - Asseconda i desideri: concentrati su quel che realmente hai voglia di mangiare. Il corpo sa ciò di cui ha bisogno, ci manda dei segnali e quindi inizia a ascoltare i tuoi desideri.



5 - Concediti del tempo: anche quando sei da sola evita di mangiare in fretta. Masticare con calma ti fa assaporare il cibo e ti prolunga la sensazione di sazietà. Concentrati e immagina la componente vitale e nutritiva presente in ogni ingrediente, apprezzerai il gusto di ciascun alimento e non avrai nemmeno i problemi di digestione