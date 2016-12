Biancheria rossa per scaramanzia

12:43 - Ma che esplosione di rosso si vede in giro. Non serve neanche osservare troppe vetrine, persone e spulciare riviste. Si tratta di un’invasione con molti precedenti, visto che si ripete ogni anno. Ma siamo tutti contagiati dal “color dell’amore” o spaventati da una possibile “jella”?

Come ho già detto la scorsa settimana è una questione di scaramanzia. Tutti dicono di non credere alla sfortuna e di rispettare soltanto la tradizione ma vi garantisco che il colore rosso va oltre la tradizione popolare. E’ un colore, punto e basta. Lasciamo perdere tutte le ‘dietrologie’. Smettiamola di nasconderci dietro ad una stella di Natale. E visto che non c’è niente di più sicuro e stabile delle abitudini, alla fine si finisce per approfittarsene. E soprattutto le case di moda ci sguazzano, in particolar modo quelle legate all’intimo.



Perché, come ho già ricordato, le mutande rosse, per l’uomo o per le donne, a Capodanno risolvono un sacco di problemi di “‘jella”. Non azzardatevi ad indossare biancheria di un altro colore altrimenti la malasorte vi correrà dietro tutto l’anno (e non dite poi che non vi avevo avvertito). Per farla breve dovete correre (avete tempo fino al 31 dicembre) a comprare un paio di slip o un completo intimo, perché non potete usare quelli dell’anno scorso, o anche qui la jella farà lo slalom gigante per acchiapparvi: la sfortuna va a braccetto con il business. Per fortuna non costano molto, naturalmente se evitate le grandi firme. E visto che la parola d’ordine per questo Natale è ‘risparmio’, ho pensato bene di cogliere due piccioni con una fava e regalare biancheria rossa. Ho preparato la mia lista dei regali, ho pensato alle misure e ho individuato la marca della biancheria.



A questo punto mi sono dedicata alla fase successiva, ovvero l’acquisto. Ma tutto questo lavoro di progettazione e di possibile acquisto è miseramente franato entrando dentro al negozio. Come da copione ho chiesto alla commessa ‘n’ paia di mutande e lei gentilmente ha aperto tutti i cassetti e ha iniziato a farmi vedere della splendida biancheria rossa femminile (non ho il coraggio di regalarla agli uomini visto che spesso porta improponibili e a dir poco allusive – non credo che le fidanzate dei miei amici apprezzerebbero molto il mio gentil gesto). Fino a qui tutto bene ma ad un certo punto mi sono resa conto che le mutande che stavo attentamente visionando con la complicità della commessa erano tutte ricamate, velate, con punte di lustrini, paillette, pelliccia e soprattutto coprivano poco qualsiasi cosa. Era chiaro che non erano capi da regalare ad un’amica perché alludevano a qualcosa di troppo piccante. Senza farmi assalire da imbarazzo o altro, ho chiesto delle mutande che almeno rispettassero le misure di noi povere donne poco Barbie e molto ‘veraci’. La mia richiesta è stata accolta come una bestemmia in chiesa. La commessa mi ha guardato con una faccia disgustata e mi ha fatto notare che i mutandoni della nonna (per capirci quelle ascellari) non vanno più di moda da molto tempo (la ragazza avrà avuto si e no 18 anni quindi mi domando dove inizia e finisce il suo 'tempo' legato alla storia della moda, nello specifico quello delle mutande). Le ho risparmiato le mie pungenti battute e ho lasciato perdere. Sono entrata in altri ‘n’ negozi, stavolta con le idee più chiare e alla fine ho deciso di cambiare regalo: si trattava di un’impresa non riuscita e che ha messo a dura prova la mia pazienza. A quanto pare in questo periodo trovare mutande rosse semplici e con pochi fronzoli è come incontrare Babbo Natale il 24 notte!



Rivolgo un appello alle case di moda che si occupano di intimo: non tutti a Capodanno hanno intenzioni ‘balorde’, c’è chi vuole soltanto sperare di allontanare lo spettro della “jella” e magari sperare di avere delle notti magiche nel prossimo futuro, ma quelle notti potrebbero anche andar bene senza paillette, pellicce e lustrini.