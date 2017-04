Biancheria per la casa: quando il lusso diventa un vizio!

La biancheria capolavoro 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La biancheria capolavoro leggi dopo slideshow ingrandisci

Hervé Martin mi riceve nello storico palazzo che ospita la sede milanese del brand. All'interno delle sue stanze principesche va in scena il progetto #Frette7Rooms.

In un percorso, ricco di evocazioni e sorprese gli ospiti vengono trasportati alla scoperta delle inclinazioni più profonde dell’animo umano, in un’atmosfera onirica, raffinata ed intrigante, al limite del teatrale. Ogni stanza corrisponde ad un vizio e rappresenta un suggestivo palcoscenico per mostrare l’eleganza home decor dei prodotti Frette, da letto, da tavola e da bagno.



Per quale ragione quest’anno Frette presenta il suo nuovo progetto al Fuorisalone, anziché nel contesto più istituzionale del Salone del Mobile?

La decisione di esporre in una veste meno convenzionale risponde alla precisa volontà di conferire al prodotto una luce nuova, più ludica e divertente rispetto al passato. L’intenzione è quella di rivolgersi anche ad un segmento di pubblico più giovane. Frette non è soltanto un marchio che ha già percorso 166 anni di storia, affermando una propria radicata tradizione, ma è anche un brand che evolve e si rinnova. Una volta confermato il posizionamento del prodotto ad un alto livello di mercato, per qualità e design, mi sono posto l’obiettivo di raccontare il mondo Frette come quello di un marchio che vive nella modernità di questo secolo e interagisce con le nuove generazioni. Si sono dunque rese necessarie adeguate forme di comunicazione: l’esperienza multisensoriale attraverso le stanze del progetto #Frette7Rooms, il nuovo design dei nostri punti vendita, una presenza più forte ed incisiva attraverso i social media. Vogliamo in questo modo avvicinarci alle persone, alle case dei più giovani, togliendoci quell’etichetta univoca di realtà esclusiva e di eccellenza intoccabile.



Ma in cosa consiste più precisamente il progetto #Frette7Rooms? Qual è il legame tra questa esperienza surreale ed i sette vizi capitali?

#Frette7Rooms è una presentazione interattiva della vasta gamma di prodotti della nostra azienda, attraverso un cammino ludico, tra design, arte e sperimentazione, che ci conduce nelle stanze dei sette vizi primari. Un’esperienza che coinvolge direttamente le persone ed i loro sensi, puntando a creare un effetto sorpresa nei nostri ospiti. Il peccato che si nasconde dietro al giocoso allestimento di ciascun set potrà infatti essere scoperto utilizzando lenti colorate, in grado di svelare il messaggio nascosto nelle apposite stampe policrome. Nella mia visione, come in quella dello storico brand, il vizio non porta con sé necessariamente una connotazione negativa, trattandosi di una profonda rivelazione della tipologia umana e del carattere di ciascuno di noi. Esso si manifesta soprattutto tra le pareti domestiche, nel nostro ambiente più intimo e privato. Frette, che da sempre veste la casa con gusto ed eleganza, s’inserisce pertanto in maniera del tutto naturale nella più quotidiana espressione di questi vizi.



Mi illustrerebbe quindi il cammino attraverso le sette stanze e l’essenza che si cela dietro ciascuna di esse?

Ciascuna stanza corrisponde ad un vizio associato ad un colore, evocativo dal punto di vista sensoriale. La stanza verde, con al centro una tavola apparecchiata, simboleggia la Gola. Il blu è il colore dell’Accidia, rappresentata attraverso la riproduzione di una confortevole camera d’albergo. L’Invidia è rosa intenso come i drappi in visone che la impreziosiscono. La stanza viola, con tutti i suoi cuscini, rimanda all’Ira. Il giallo della Vanità si riflette nello sfarzoso specchio di un letto a baldacchino. La Lussuria è di un rosso acceso come il desiderio. Una piramide di asciugamani si erge al centro della stanza color arancio come l’Avidità. Ogni situazione del quotidiano è arredata con la raffinatezza delle linee di prodotto Frette, tra le quali spiccano la nuova capsule collection “Golden Deco”, caratterizzata dalle sinuose lavorazioni jacquard, che modulano il disegno della felce nelle sfumature ton-sur-ton dell’oro, e la limited edition “Audrey”, con l’immagine stilizzata dell’Albero della Vita. Pregiatezza dei tessuti, preziosità dei ricami, modernità del design, cura estrema del dettaglio si confermano come la cifra stilistica del marchio Frette.