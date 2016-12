Bermuda: oltre la spiaggia

17:03 - Una volta si chiamavano pantaloncini e arrivavano sopra o sotto il ginocchio, dipendeva da quanto volevamo mettere in bella vista. Un capo che potremmo definire l’antenato degli shorts, ma per fortuna oggi si distinguono per eleganza. Purtroppo, questo pezzo di stoffa che fascia per miracolo la nostra intimità continua a regnare incontrastato ma, visto che non sono adatti a tutte le gambe (e qualcuno dovrebbe capirlo, magari guardandosi allo specchio), a volte sarebbe bene custodirli e magari dimenticarli nell’angolo più remoto dell’armadio. Vi consiglierei di indossarli soltanto al mare, e di coprirvi un po’ nelle altre occasioni: non rischierete per questo la clausura.

Ma torniamo al capo che stuzzica in questo momento la mia attenzione: i bermuda (anche se io preferisco chiamarli pantaloncini eleganti). Le proposte sono diverse e per tutte le tasche. Le riviste di moda consigliano di indossarli di giorno, in un orario che però non superi del cinque del pomeriggio: quindi se lavorate fino alle sei o oltre dovreste portarvi un cambio. E’ proprio vero: certi consigli sono proprio assurdi! Comunque, per ovviare al problema orario, basta sceglierli in versione chic, in cady di seta o in pull di cotone.

Se li comprate neri e ci abbinate una camicia di seta sempre nera o se preferite anche celestina (colore molto gettonato), o crema e, ovviamente, ‘adornate’ il tutto con un bel tacco, potete indossarli anche la sera. A voi la scelta.



Coco Chanel riteneva che: “La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, che cosa sta accadendo”. Ne consegue che basta prestare un po’ di attenzione alla propria immagine per sentirsi bene con gli abiti che indossiamo. Non comprate soltanto perché dovete farlo o perché avete paura che il vostro armadio sia sguarnito. Acquistate qualcosa di nuovo e lanciate lungo le strade della vostra città, isola o quartiere, il vostro personalissimo outfit.



Ricordate, se potete, il mio suggerimento in merito agli shorts (ormai non è un segreto, io gli shorts non posso proprio vederli e la mia è onestamente una forma acuta di rabbia condita con tanta invidia): i mini pantaloncini richiedono gambe lunghe e sinuose, insomma perfette. E attenzione anche all’età, che incide notevolmente sulla bellezza della gambe: disco verde se siete super in forma, altrimenti ricordate che “il peccato capitale non è essere vestita male, ma indossare la cosa giusta nel posto sbagliato.” (Edit Head).