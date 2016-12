Zucca, tutte le proprietà della regina dell'autunno

BUON UMORE – Allegria nel piatto con i colori e i sapori dell'autunno. Grazie al contenuto di beta-carotene e flavonoidi, che agiscono a livello gastro-intestinale, la zucca combatte l'invecchiamento cellulare, protegge il sistema immunitario e svolge un'azione antiossidante. Provala tagliata a fette e cotta in forno con un rametto di rosmarino. Alle sue virtù unirai le proprietà del rosmarino, digestivo naturale, antibatterico, antisettico, antiparassitario e in grado di stimolare la diuresi.



CONTRO LA STANCHEZZA – Insieme alla patate o alle carote la zucca costituisce l'ingrediente perfetto per una crema di verdure stuzzicante e leggera, ideale per scaldarsi e alzare la temperatura corporea senza eccedere con le calorie. Questo ortaggio secondo gli studi potrebbe essere originario dell'America Centrale. La zucca è ricca di acqua, vitamina C, fibre e sali minerali, fra cui troviamo potassio, calcio, fosforo, zinco, selenio, magnesio: un'alleata contro stanchezza e stitichezza. Inoltre, la presenza di fibre favorisce il senso di sazietà riducendo l'assorbimento di zuccheri nel sangue.



DEPURAZIONE NATURALE – Da uno studio effettuato presso l'Università del Massachusetts è emerso che fra i nativi americani hanno un'incidenza particolarmente alta diabete di tipo 2, ipertensione e obesità: un cambiamento che i ricercatori hanno messo in relazione con l'abbandono della dieta tradizionale, che un tempo vedeva la zucca fra gli alimenti principali. Zuppa contadina, crema con patate e carote, risotto, cotta al forno: la zucca può essere impiegata in tante ricette. Ha poche calorie, secondo le indagini aiuta a contrastare il diabete e possiede un effetto depurativo.



BENEFICI DEI SEMI – I semi di zucca sono ricchi di vitamina E, lo sapevi? L'azione antifungina della cucurbitina rende i semi di zucca preziosi nella cura dell'apparato urinario e in grado di contrastare l'insonnia grazie alla presenza di triptofano. Aggiungi una manciata di semi nell'insalata, oppure nell'impasto di pane e focaccia, o nel vasetto di yogurt: saranno una fonte di zinco, ferro e acidi grassi essenziali omega tre. L'olio di zucca è disponibile anche sotto forma di integratore, utile per migliorare il tono della muscolatura vescicale e nelle problematiche quali cistiti e infiammazioni vescicali.



PELLE LUMINOSA – Hai cucinato la zucca? Non gettare gli avanzi. La polpa di zucca combatte le infiammazioni e placa il prurito, per questo può essere utilizzata anche nel caso di punture di insetti. Grazie alle proprietà lenitive e il contenuto di antiossidanti, combatte le rughe e aiuterà a mantenere giovane l'epidermide. Per nutrire e illuminare la pelle schiaccia polpa di zucca in una ciotola, aggiungi un cucchiaio di miele e stempera con latte o yogurt (da sostituire con olio vegetale se hai la pelle secca): applica su viso e collo, lascia agire per una ventina di minuti, poi sciacqua con acqua tiepida. Aggiungendo zucchero di canna oppure un pugno di sale fino otterrai un efficace scrub naturale.