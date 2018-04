Vivere meglio si può: ecco come

Sonno ristoratore: dormire fa bene alla salute, non occorre che ce lo dicano gli scienziati. Un buon sonno ricarica le energie, aiuta il sistema immunitario, diminuisce l’ipertensione e favorisce la memoria. Dormire poco significa invece avere maggiori probabilità di agire senza pensare. Stare nelle braccia di Morfeo perciò è fondamentale, quindi evitiamo di rimanere alzati troppo a lungo per vedere questo o quel programma se sappiamo di doverci alzare presto al mattino; e nel fine settimana, invece che dedicarci esclusivamente alle faccende domestiche, concediamoci anche un sonnellino: un lusso vero che dovremmo poterci permettere tutti.



A tavola non si invecchia: cucinare non serve solo ad alimentarsi, ma costituisce un ottimo passatempo oltre che un modo straordinario per prendersi cura di sé e delle persone a cui vogliamo bene. Anche la spesa, fatta con cura, scegliendo con cura gli ingredienti migliori, più freschi e di stagione, è un ottimo modo per allontanarsi dagli affanni e regalarsi un po' di benessere. Sarà un modo per cucinare manicaretti o anche semplici preparazioni sane e nutrienti. Potere terapeutico della buona tavola.



Alla luce del sole: ormai lo sappiamo che la luce è un anti-depressivo naturale. Non è un caso che nei Paesi del Nord le persone aumentano le sindromi depressive nei lunghi periodi invernali. Esporsi al sole, con cautela e attenzione, è un vero toccasana per l’organismo. Il sole è il nostro miglior alleato contro l'osteoporosi, il rachitismo, ma anche contro il cattivo umore. Prepariamo il costume, salvietta e creme solari.



C'è chi dice no: dire no è difficile, molto difficle. A volte non riusciamo perfino con i nostri figli! Eppure sapper opporre un rifiuto è assolutamente terapeutico, perché dire no significa iniziare a capire i propri bisogni, e ad affermare noi stessi. Imparare a dire no ha un impatto positivo sulla nostra salute: quasi sempre ci accorgiamo quando valichiamo i nostri confini o quando lo fanno gli altri. Il nostro corpo lancia messaggi che possono andare dalla vaga sensazione di malessere, all’ansia fino a vere e proprie malattie da stress. Quindi un bel rifiuto, come direbbero i più giovani, ci sta!



Dulcis in fundo: il sesso è senza ombra di dubbio uno dei modi più piacevoli per mantenersi in forma. Ma oltre che essere un buon modo per bruciare calorie, rilascia durante il rapporto sessuale vengono rilasciate le endorfine e l'ossitocina, molto efficaci per la prevenzione di problemi cardiovascolari, senza contare che stimolano positivamente il nostro umore. Il sesso dunque migliora la qualità della nostra vita e rinsalda i rapporti di coppia. Piacevole, facile, economico: assolutamente mai senza.