Vita da ufficio? Dieci strategie quotidiane per dimagrire velocemente

Fai un lavoro sedentario e trascorri lunghe ore alla scrivania? Ritagliare ogni giorno tempo per muoversi non basta. Per stare in forma , perdere peso e avere una pelle luminosa hai bisogno di uno stile di vita in grado di darti benessere , vitalità e umore al top. Ecco dieci strategie giornaliere.

1 PRIMA DI USCIRE – Sfrutta il momento della colazione per preparare un infuso di fiori da portare con te. Per combattere la ritenzione idrica è importante bere molto durante le prime ore della giornata e, gradualmente, ridurre.



2 LANGUORINO – Attenzione al caffè a metà mattina, corri il rischio di avvertire male allo stomaco e amplificare la fame. Meglio puntare su un frutto oppure aggiungere una manciata di frutta secca o qualche cracker.



3 LUNCH BOX – Come ti nutri a pranzo? Pasti veloci al bar, panini e lo snack alle macchinette annoiano e non saziano. Per cena cucina una porzione in più da mettere in un lunch box: cereali integrali con spezie e tante verdure sono semplici e gustosi.



4 SULLA SCRIVANIA – Tieni a portata di mano una bottiglia d'acqua: il semplice fatto di vederla ti ricorderà di bere. L'acqua disintossica e aiuta a combattere il mal di testa, che spesso affligge chi lavora in ambienti chiusi e iper riscaldati.



5 ADDOMINALI PERFETTI – Se lavori da casa oppure il tuo ufficio lo consente siediti per un'ora sulla stability ball. L'hai mai provata? La colonna vertebrale si rilassa e gli addominali acquisteranno tonicità. Un modo per sentirti attiva ogni giorno.



6 STOP! – Sotto stress bruciamo tante calorie, ma… il corpo umano non è fatto per sopportare situazioni stressanti a lungo termine! Concedersi piccole pause (bastano due o tre minuti) aiuta a essere più calmi, riduce la fame nervosa e aumenta la creatività.



7 SALUTE + BEAUTY – Lascia nel cassetto dell'ufficio dentifricio e spazzolino. Sai che lavarsi i denti dopo i pasti aiuta a resistere alla tentazione di altro cibo? Una bocca pulita e profumata è importante per la salute, ma è anche un gesto di cura e bellezza verso te stessa.



8 STRETCHING DA SCRIVANIA – Porta le ginocchia verso il petto. Contrai gli addominali. Ruota dolcemente il collo. Alzati e fai qualche passo contraendo i glutei: usare la prossima pausa per fare stretching invece del solito caffè è un'ottima idea.



9 CHE FAME! – Durante il pomeriggio avverti i morsi della fame? Sostituisci gli snack con uno spuntino dall'alto potere saziante: barrette di cereali e miele homemade, cioccolato nero e frutta secca (senza esagerare!), un barattolino di yogurt. Una merenda deliziosa e sana.



10 DA EVITARE – No al toast di corsa davanti al computer. Da evitare anche il super pasto in mensa dal primo al dolce. Chi lavora a una scrivania ha bisogno di leggerezza: scegli cibi semplici e naturali, favoriranno lucidità mentale e buon umore.