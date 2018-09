Viso: cinque maschere allo yogurt per la tua pelle

Lo yogurt è un alleato perfetto per prenderci cura della nostra pelle grazie alle sue proprietà lenitive, emollienti ed idratanti, oltre ad avere una significativa funzione antibatterica e purificante. Inoltre, bisogna ricordare che lo yogurt, come tutti i latticini, è un ottimo viatico per i principi attivi coi quali viene mescolato, perché permette loro di sciogliersi e di penetrare in maniera efficace nell'epidermide.



C'è yogurt e yogurt: non tutti i vasetti sono uguali e adatti a prendersi cura della pelle. Prediligiamo uno yogurt bianco naturale, senza aromi né frutta. Se poi abbiamo in casa una yogurtiera, potremo fare dell'ottimo yogurt anche da noi: basterà un vasetto di yogurt artigianale o i fermenti lattici, che si possono reperire nei negozi che vendono prodotti bio, ma anche in molte farmacie sotto forma di integratore alimentare per la flora intestinale, da unire a latte preferibilmente intero per ottenere una consistenza ottimale.



Yogurt e kiwi: il kiwi è un frutto prezioso perché contiene molte sostanze nutritive che donano lucentezza alla nostra pelle. Ricco di vitamine vitamine C ed E, questo frutto migliora l’incarnato grazie al contenuto degli antiossidanti, in particolare la vitamina C, schiarenti naturali contro le macchie cutanee. Il kiwi ha anche proprietà antinfiammatorie naturali che aiutano a combattere l’acne e le macchie e i suoi semi possono essere utilizzati per una leggera azione esfoliante. Per preparare una maschera a base di yogurt e kiwi, sbucciamo un frutto e mettiamo la polpa, che schiacceremo con una forchetta, in una ciotola. Uniamo lo yogurt bianco e mescoliamo per formare un composto omogeneo. Dopo aver lavato accuratamente il viso, stendiamo la maschera in modo uniforme, lasciamola in posa per una mezz'oretta e poi sciacquiamo delicatamente con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida. Da applicare una volta alla settimana per avere una pelle pulita e luminosa.



Yogurt e miele: un classico. La maschera allo yogurt e miele è antietà e lenitiva e si ottiene miscelando un vasetto di yogurt ad un bel cucchiaio di miele. Semplicissima, ma dall'effetto immediato per restituire lucentezza alla pelle stanca e stressata.



Yogurt e cocco: una maschera con metà vasetto di yogurt, un cucchiaio di farina di cocco ed uno di farina di ceci sarà perfetta per le pelli miste, perché l'effetto scrub diventa più evidente e le vitamine presenti nei ceci e nel cocco penetrano in profondità, passando in soluzione nello yogurt. Tempo di posa? Solo una decina di minuti, poi sciacquare con acqua tiepida prima a cui far seguire un risciacquo con acqua fredda per uno shock termico dall'effetto tonificante.



Yogurt e cetriolo: indicata soprattutto per pelli secche e arrossate, questa maschera è comunque adatta a tutti i tipi di pelle. Il cetriolo è noto per le sue proprietà idratanti e lenitive e unito allo yogurt avrà un anche un ottimo potere nutriente. Anche in questo caso non occorrono particolari abilità per preparare la maschera: è semplicissima e si ottiene frullando il cetriolo a cui uniremo lo yogurt bianco. Il tempo di posa può variare a seconda delle condizioni della nostra epidermide, da dieci minuti a mezz'ora per un effetto super decongestionante.



Yogurt e limone: per chi ha una pelle del viso mista o grassa, l'uso del limone è decisamente consigliato. Spremiamo mezzo limone o anche uno, a seconda dei casi, e versiamo il succo nello yogurt emulsionando per bene. Applichiamo la maschera sul viso con un movimento circolare, cercando di stimolare la micro circolazione. Per la posa, più la pelle è grassa, maggiore sarà il tempo in cui dovremo lasciar agire la maschera. Risultato garantito, provare per credere!