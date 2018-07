Via stress e cattivo umore: ritrova il sorriso con lo sport

Non è una novità, ma lo garantiscono anche gli studiosi: lo sport ha tantissimi effetti benefici a livello sia fisico che emozionale e psicologico.

Naturalmente, felicità ed euforia vanno coltivate, per esempio dedicandoci a passioni diverse, sperimentando nuove discipline sportive e prendendo al volo ogni occasione che ci faccia muovere per mantenerci giovani e di buonumore.



Fai il pieno di felicità: è importante ricordare che lo sport non è solo una buona abitudine per mantenersi tonici e in forma, ma ci dona preziosi benefici anche a livello ormonale. Infatti durante l'attività fisica il cervello libera le endorfine, analgesici naturali dall'effetto euforizzante: il modo migliore per combattere ansia e stress, regalare buonumore e agire da immunostimolante. Del resto, si può combattere anche la depressione se, come evidenziato da ricerche sul campo, praticare sport per almeno trenta minuti tre volte a settimana nel corso di un anno può produrre miglioramenti importanti per il benessere di soggetti afflitti da questa patologia.



Questioni di cuore: quando pratichiamo attività fisica i muscoli che vengono sollecitati, il cuore si sente pompare, mentre il respiro diventa più profondo e accelerato: è proprio grazie agli effetti del movimento se migliora la circolazione sanguigna, con ricadute positive non solo a livello muscolare, ma anche riducendo la ritenzione idrica, riducendo la cellulite e aumentando la bellezza dell'epidermide.



Nuovi eroi: durante uno sforzo fisico è richiesta una certa dose di tenacia, resistenza alla fatica e - perché no? - anche un po' di coraggio. Il vantaggio più importante però è che lo sport ci allontana mentalmente dai problemi e dallo stress della giornata, oltre a consentirci di sfogare rabbia, tensione e malumore che di solito reprimiamo quanto più possibile. Insomma, un autentico toccasana per chi vuole alleggerrisi dal peso dei chili di troppo accumulati nel lungo inverno e dei pensieri che ci appensantiscono la testa e il cuore.



Parola d'ordine: divertimento! lo sport deve aiutarci a stare meglio, sotto tutti i punti di vista. Siamo soffocati dal senso del dovere verso qualsiasi cosa: lavoro, famiglia, amici; viviamo invece lo spazio destinato all'attività fisica come un momento dedicato soltanto al mostro benessere, a qualcosa che ci entusiasmi, ci coinvolga e ci faccia stare bene. La musica, per esempio, è sempre un'ottima alleata: ci aiuta a sopportare meglio la fatica e ci regala buonumore. Il consiglio furbo? A fine allenamento gratifichiamoci con uno snack goloso e appagante: per esempio un buon frullato, un po' di cioccolato fondente o una manciata di frutta secca saranno perfetti per reintegrare le proteine e i sali minerali e ci regaleranno un sorriso e la giusta energia.