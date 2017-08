Via le scarpe! In estate è il momento di camminare a piedi scalzi

Camminare a piedi nudi è un esercizio davvero benefico, che ci riporta alle sensazioni intense del contatto sensoriale: un beneficio sul piano fisico e a livello emozionale, perché rimanda alla condizione naturale dell'essere umano, che per millenni ha camminato a piedi nudi o utilizzando supporti leggeri. Ecco qualche buona ragione per approfittare delle gite o di semplici passeggiate all'aria aperta.



Equilibrio: La bella stagione è un'ottima occasione per ritrovare l'abitudine di stare a piedi scalzi. Gli scogli e la spiaggia sono perfetti per fare esercizio e rafforzare le articolazioni. Camminare sui sassi e nell'acqua non solo è piacevole, ma è anche un massaggio naturale in grado di riattivare la circolazione.



Rimetti in circolo: La pressione esercitata sul suolo contribuisce a migliorare la capacità percettiva della pianta del piede, migliorando l'equilibrio e favorendo una buona circolazione.



Via lo stress: Scarpe e stivali proteggono la nostra pelle, ma al tempo stesso isolano il piede dal suolo. Il contatto della pelle sulla superficie terrestre è un'emozione primordiale, anche se abbiamo perso la capacità di avvertire queste sensazioni in tutta la loro intensità. Dagli studi emerge che l'abitudine a camminare a piedi nudi contribuisce a ridurre i livelli di stress e dona un senso di libertà.



Migliora la postura: Il pavimento di casa e il giardino sono perfetti per camminare a piedi nudi in tutta tranquillità. Pilates, yoga o discipline come karate e judo insegnano a stare a piedi scalzi, un'abitudine capace di influenzare positivamente il sistema linfatico e la circolazione sanguigna, migliorando la postura e la salute della schiena.



Libera la mente: Un passo dopo l'altro ci aiuta a ritrovare stabilità e senso di pace: un allenamento da utilizzare come strategia antistress. A piedi nudi recuperiamo la forza vitale e il contatto con la terra: acuisce i sensi e rafforza la muscolatura del piede. Meglio di così!