Torna in forma con l’aiuto della luna

Innanzi tutto, per mettersi in consonanza con il nostro Satellite, occorre conoscere le sue fasi: il Novilunio è il momento in cui il satellite non è visibile perché si trova tra la Terra e il Sole. Questa fase dura circa 24 ore: quindi, la Luna torna ad essere visibile, sempre un po’ di più ogni sera, nei 14 giorni di Luna Crescente. Quando l’astro è interamente illuminato è il Plenilunio, anch’esso della durata di 24 ore circa. A questo punto inizia la fase di Luna Calante e dopo 14 giorni si torna al Novilunio. Per sapere in quale fase si trovi la Luna in un certo giorno, basta consultare un calendario che riporti le varie fasi.



Durante le fasi di plenilunio e soprattutto di Novilunio, l’azione gravitazionale combinata di Sole e Luna ha il suo massimo effetto, come si comprende anche dal fatto che in coincidenza con questi momenti, ma anche nei due giorni precedenti e seguenti, le maree raggiungono la loro massima ampiezza. E’ questo il momento ideale in cui dedicarsi al detox: in queste 24 ore l’ideale è assumere solo o prevalentemente liquidi, come succhi di frutta e verdura, tisane, centrifugati o tè verde, anche dolcificato con poco miele. Sono invece da evitare zucchero, bevande gasate e alcoliche, alimenti solidi. Questa giornata ha soprattutto lo scopo di disintossicare il fisco e far riposare lo stomaco, il fegato e l’intestino: perdendo liquidi il peso corporeo calerà, ma si tratta di una variazione temporanea, perché il regime non fa perdere grassi e i liquidi eliminati vengono reintegrati nei giorni successivi. Il detox ha però l’effetto di sgonfiare la pancia e di regalare grande benessere all’organismo.



La fase della Luna crescente è quella della rigenerazione della crescita. E’ anche il momento in cui si tende ad avere più appetito e, purtroppo, ad accumulare maggiormente il grasso. Occorre dunque una particolare attenzione al nostro modo di alimentarci, scegliendo alimenti leggeri e poveri di calorie. E’ bene anche prestare attenzione al drenaggio dei liquidi, visto che la Luna ne favorisce la ritenzione; può essere utile fare più movimento fisico, prediligendo le attività che hanno un effetto benefico sulla circolazione sanguigna e linfatica delle gambe, come le passeggiate, la corsa e la bicicletta.



Passato il Plenilunio, la Luna comincia a oscurarsi: i quattrodici giorni della fase calante invitano alla depurazione. Ma sono anche giorni in cui ci si ente particolarmente invogliati a fare movimento e a dispendere energia. Per perdere peso è utile sfruttare al massimo questa fase in cui il dimagrimento è più facile e l’allenamento più spontaneo e meno faticoso, con un effetto combinato dieta-ginnastica di massima efficacia. La Luna calante è anche il momento in cui la lotta alla cellulite risulta più fruttifera ed è particolarmente indicato per iniziare un trattamento ad hoc. E se vogliamo concederci qualche peccatuccio di gola, in questa fase lunare la bilancia ci perdonerà più facilmente.



Se poi si ha la fortuna di avere a disposizione un po’ di spazio per un piccolo orto, possiamo coltivare i nostri ortaggi con un occhio di riguardo al calendario lunare: come ci insegnano gli abitanti delle isole Hawaii, da sempre grandi conoscitori della Luna e dei suoi effetti, ricordiamoci che carote, barbabietole e patate vanno piantate quando c’è la Luna nuova, Al contrario, fragole, lattuga e cavolo sono da seminare in coincidenza con la luna piena.