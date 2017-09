Stress da rientro: si combatte anche a tavola

Molti le chiamano “ post vacation blues” o, più semplicemente stress da rientro : in pratica si tratta di una serie di piccoli disturbi che ci colpiscono al ritorno dalle vacanze, q uando il fisico e, soprattutto, lo spirito fanno fatica a riabituarsi al tran tran quotidiano . Anche se non si tratta di una malattia, ci si può trovare alle prese con inconvenienti fastidiosi , come insonnia, malinconia, irritabilità, mal di testa, sbalzi di umore. Per combattere questi malesseri ci si può aiutare con una serie di accorgimenti e soprattutto con una corretta alimentazione . In primo piano ci sono la frutta e la verdura di stagione, ma si possono scegliere anche altri cibi alleati del buon umore.

MAI SALTARE LA COLAZIONE – Per combattere il calo di energia e di efficienza occorre partire da una buona prima colazione. Dal primo pasto della giornata si ricava infatti il “carburante” indispensabile ad affrontare la giornata con positività e dinamismo. Un grande bicchiere d’acqua con succo di limone non zuccherato assicura la giusta idratazione dopo il riposo notturno e un ottimo effetto detox: si può far seguire un caffè o un tè, un frutto fresco, qualche biscotto secco integrale e una piccola manciata di frutta secca.



PASTI PRINCIPALI E SPUNTINI – A pranzo ci si può concedere un piatto di pasta o riso, meglio se integrali e conditi con una salsa semplice, ad esempio pomodoro, basilico e un filo di olio di oliva extravergine. A seguire, verdure di stagione, crude o grigliate, oppure una porzione di legumi, con un frutto per conclusione. La sera sì a pesce o carne bianca sempre accompagnate da verdure crude o cotte e frutta di stagione. Quando il clima si farà più fresco, si potrà optare per una buona zuppa di verdura. Ci si possono concedere anche un paio di spuntini al giorno, a metà mattina e metà pomeriggio, a base di yogurt magro, magari con l’aggiunta di tre o quattro noci.



I CIBI DEL BUON UMORE – Oltre a questo schema alimentare base, ci sono alcuni cibi che possono essere particolarmente indicati a combattere il calo di vitalità portato dalla fine delle vacanze. Ecco una piccola lista:

Banane – Sono ricche di potassio e di nutrienti che favoriscono la produzione di serotonina, favorendo il buon umore.

Mandorle – Sono ricche di magnesio e aiutano a combattere la stanchezza fisica e mentale. Quattro o cinque mandorle, consumate a colazione, stabilizzano i livelli glicemici e aiutano a combattere la sensazione di buco allo stomaco che spinge a spilluzzicare senza controllo.

Salmone – Combina Omega3 e vitamina D, utili per combattere l’ansia e favorire la produzione di serotonina, l’ormone del buon umore.

Uva rossa – E’ la regina dell’autunno: è utile per il suo effetto disintossicante e per la produzione della melatonina, l’ormone che regola i ritmi sonno-veglia.

Mela – Tra le molte proprietà di questo frutto delizioso c’è anche un potere rilassante. Contiene anche una buona percentuale di magnesio, utile per combatter stanchezza a calo di tono.

Peperoni, pomodori e zucchine – Sono ricchi di vitamina A e C, calcio, fosforo, magnesio e acido folico.

Cioccolato – Migliora l'umore e dà una sferzata di energia di pronto utilizzo. Basta non abusarne e consumarne piccole quantità, preferibilmente di tipo fondente e nei pasti del mattino.