Spiaggia, una palestra a cielo aperto

Chi ben comincia: il momento più indicato per fare lunghe passeggiate è senza dubbio il mattino. Per massimizzare i risultati, alterniamo la camminata sulla sabbia a quella nell'acqua; avanziamo nell'acqua fino alla pancia e poi torniamo verso la battigia fino ad averla ad altezza ginocchia. In questo modo eviteremo di annoiarci e avremo benefici importanti nella circolazione sanguigna. Un ottimo rimedio per combattere la cellulite e ritrovare tonicità. Unica condizione: camminiamo almeno mezz'oretta per massimizzare i benifici della camminata.



Caldo e afa addio: per contrastare la perdita di liquidi e di sali minerali, aumentiamo il consumo di frutta e verdura di stagione. Lasciamo perdere le bibite e gassate o l'alcol e scegliamo l'acqua, preziosa e fondamentale per la nostra salute. Per pranzo sì a verdura grigliata e insalate, ma attenzione a non esagerare con i condimenti e all'eccessivo consumo di latticini. Come spezzafame, optiamo per yogurt, miele, frutta secca e semi, ricchi di Omega tre e magnesio, fondamentale per combattere la stanchezza.



Un tuffo di benessere: approfittiamo del bagno in mare per muoverci senza sudare. Simuliamo una camminata per muovere le gambe, nuotiamo per tonificare i muscoli e combattere il mal di schiena. Correre sul posto in acqua tonifica e rassoda le cosce e i glutei. Non dimentichiamo poi che l'acqua salata aiuta a drenare e combatte i gonfiori grazie al processo di osmosi. L'acqua è troppo fredda? Un motivo in più per una gita in pedalò: niente meglio che una pedalata per rassodare interno coscia senza dimenticare il lato divertente dell'attività fisica.



Asciugare al sole: dopo il bagno stendiamoci al sole e lasciamoci asciugare naturalmente. L'acqua salata è un toccasana per le infiammazioni muscolari ed è benefica per la salute dell'apparato respiratorio e inoltre ha potenti effetti antibatterici e disinfettanti. Massaggiare la pelle umida con movimenti circolari dal basso verso l'alto, dalle caviglie al viso sarà perfetto per levigare e rassodare l'epidermide: un peeling naturale ed economico.



Scolpisci i muscoli: se volgiamo approfittare della vacanza per (ri)trovare un fisico al top, possiamo per esempio usare due bottiglie di acqua come pesi per esercizi mirati a tonificare le braccia. Sotto l'ombrellone riempiamo di sabbia un contenitore dotato di manico, come il secchiello dei bambini, infiliamo un piede fino all'altezza della caviglia e solleviamolo tenendo la gamba tesa per tonificare i muscoli delle gambe. Infine, per non dimenticare un tocco beauty, usiamo la sabbia per un effetto scrub ideale per levigare la pelle secca di gomiti e talloni. Il consiglio furbo? A fine giornata non dimentichiamo di massaggiare la pelle con un olio naturale e aloe per una idratazione al top.